A 25 años del secuestro del Presidente no hay detenidos

Ninguno de los ocho integrantes de “la banda de los comisarios” sigue preso.

Pasaron 25 años de la liberación de Mauricio Macri y todos los integrantes de la llamada “banda de los comisarios” que lo tuvo cautivo durante doce días están libres. Ninguno de los ocho condenados a penas que van desde la reclusión perpetua a los cinco años de prisión permanece actualmente en la cárcel. Siguen con vida cuatro de los ex policías federales que formaron parte de la organización delictiva que cobró U$S 6.000.000 para liberar a quien, en agosto de 1991, era uno de los ejecutivos más importantes de la empresa Socma.

“Siempre vendado, me sacaron del ataúd y me llevaron caminando por la casa. Luego, abrieron una puerta y me arrojaron sobre una cama. Allí me colocaron unas cadenas en los tobillos, que estaban unidas a otra sujeta al suelo”, recordó Macri ante el juez de Instrucción Nerio Bonifati al describir cómo fue el momento en que llegó a la casona de Chiclana y Garay, en Parque de los Patricios.

Media hora antes, Macri había sido interceptado cuando llegaba a su casa de Tagle 2804. El puñetazo propinado por uno de los secuestradores lo había aturdió. Luego del golpe fue tomado por cuello y llevado hasta la combi Volkswagen con puerta corrediza, donde los secuestradores lo encerraron dentro del ataúd que le habían preparado.

Cuando recuperó la conciencia, Macri advirtió que apenas podía respirar dentro de la caja de madera en la que fue encerrado, pocos centímetros separaban su rostro de la tapa que cubría el ataúd, no tenía espacio para moverse ni luz. Durante media hora, lo único que escuchó Macri dentro del cajón fue el ruido del motor trasero de la furgoneta en la que lo trasladaban hasta su lugar de confinamiento. Era la 1.15 del 24 de agosto de 1991 y comenzaba el secuestro de quien 24 años después se convirtió en el presidente de la Nación.

Macri, que por entonces, se desempeñaba en la empresa de su padre, Franco, fue liberado luego de doce días. Su padre pagó US$ 6.000.000 en efectivo como rescate. Su amigo de la infancia, Nicolás Caputo y el chofer del mayor de los Macri, llevaron el dinero hasta un baldío de la Isla Maciel. Luego de varias postas que los secuestradores colocaron en distintos lugares de la Capital y del Gran Buenos Aires, los pagadores abandonaron el vehículo con los bolsos con los billetes cerca de la cancha de San Telmo, cruzaron el Riachuelo en bote y tomaron un taxi hasta la casa del presidente de Socma.

Pasaron 48 horas desde que Franco Macri pagó el rescate hasta que pudo tener noticias de Mauricio. Entre el 3 y el 5 de septiembre de 1991, el empresario más poderoso del país, no supo que había pasado con su hijo.

Mauricio Macri dejó el sótano en el que estuvo doce días cautivo el 5 de septiembre a las 21.30; uno de los cuidadores lo abandonó cerca de la cancha del Deportivo Español, en el bajo Flores, desde allí, el futuro presidente de Boca, tomó un taxi hasta Florida y Paraguay, ingresó en el hotel Plaza y llamó a su familia para que lo fueran a buscar.

En agosto de 2001, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral condenó a reclusión perpetua para los ex oficiales de la Policía Federal José “Turco” Ahmed, Juan Carlos “Pelado” Bayarri y Miguel Ángel “Jopo” Ramírez. En la misma resolución sentenció a Ramón Avalos a 15 años de prisión; a Carlos Alberto Benito a 11, y a Héctor Daniel Ferrer y Raúl González a cinco años. Otro ex comisario, Alfredo Hugo Vidal, fue procesado y quedó en libertad.

Bayarri fue absuelto, luego que la Justicia comprobó que había sido víctima de tormentos. En julio pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra los dos comisarios de la Policía Federal que torturaron a Bayarri para que confesara.

Actualmente todos los condenados por el secuestro de Macri están en libertad. Aunque Ramírez sería sometido a juicio oral por su presunta responsabilidad en el secuestro de otro empresario: Rodolfo Clutterbuck. (fuente: La Nación)