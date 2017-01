Qué dijo Laurita Fernández tras la incómoda situación que pasó con Nazarena

Nazarena Vélez estuvo en el móvil de Los ángeles de la mañana y cada vez que le preguntaron sobre Laurita Fernández se refirió a la panelista del programa como “la nena”. “La llamo así porque al tener esa edad podría ser mi hija, no porque tenga algo que ver con la educación que yo quiero para mis hijos”, disparó la actriz.

Cuando el conductor le consultó si llamaría a la bailarina para formar parte de alguno de los espectáculos que tiene en mente producir, Nazarena fue contundente: “No la llamaría porque no tiene nada que ver con el target de lo que yo quiero hacer. Quiero hacer algo muy fuerte y voy a apostar a todo o nada. Necesito alguien de muchísima experiencia, con un nombre muy importante”.

El malestar de Laurita durante la entrevista fue indisimulable y en el último bloque, De Brito le dio la palabra. “Te quiero escuchar a vos. ¿Por qué no hablaste con Nazarena?”, quiso saber. “No me interesa participar, simplemente. Lo único que tengo para decir es que mis papás me criaron con amor, con respeto, me dieron una educación hermosa”, señaló la rubia. “Obviamente, no me conoce. Mis papás me educaron con lo mejor, me dieron mucho amor y siempre me inculcaron que me prepare y que estudie”, agregó.

“¿Te jodía que te diga la nenita y que no tenés el lugar de figura?”, le preguntó Ángel. “Nada, estoy muy segura de mí y de como soy. Estoy haciendo mi camino, creciendo y Dios quiera que pueda seguir haciéndolo por muchos años más”, respondió Laurita.

“¿Vos hubieses compartido el programa con ella sin problemas?”, fue la consulta final. “Hubiese tomado la misma postura, no me interesa charlar, ni participar, ni preguntarle de nada porque no me interesa”, concluyó la panelista.