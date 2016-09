Un 50% de los pacientes que se atienden en el Hospital tiene obra social

El corte de servicios de obras sociales por falta de convenio con la Femer no ha generado sobredemanda en el Hospital Centenario. “Hoy el Hospital tiene espalda para tener mayor cantidad, alrededor de un 20-25 % más de consultas, tanto en consultorios, en la Guardia e Internación”, aseguró el director del nosocomio, Hugo Gorla.

Hace unos días, el senador por Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda, le solicitó al ministro de Salud de Entre Ríos, Ariel de la Rosa, que realice “todas las gestiones y diligencias que estén a su alcance” para reforzar la atención en los diferentes hospitales y centros de salud, hasta que restablezcan las obras sociales.

El director del Hospital Centenario, Hugo Gorla, acusó recibo y, en diálogo con ElDía desde Cero explicó que “lo que plantea el senador Mattiauda tiene dos aristas. Una, del punto de vista del Hospital público que es lícito y de alguna forma nosotros esto lo hicimos cuando salió la solicitada del Colegio Médico. Tuvimos una reunión con los jefes de servicios y planteamos una contingencia de acuerdo a lo que se estaba planteando, de cortarle los servicios a 60 obras sociales. Hicimos una estadística y tenemos un promedio aproximado al 45-50 % de obras sociales que se atienden en el Hospital”.

- Es decir que hay gente que tiene obra social e igualmente va al Hospital…

– Tenemos en consultorio externo 35 % con obra social. Por ejemplo, en Neonatología – que no hay neonatología en la ciudad -, un 60 %. En Terapia, un 60 %. En Maternidad, un 60 %. Esto es más o menos aproximado. Por ejemplo, sacamos el promedio de todas las consultas en el mes de agosto. Hicimos 11.500 consultas por consultorio externo, con un promedio de 565 pacientes por día, de los cuales el 34 % tienen obra social. Hicimos lo mismo con consultorio externo en estos días de septiembre hasta el día de ayer. Nos dio 605 pacientes. Es decir, 25 pacientes de diferencia entre uno y otro. Realmente es una estadística prácticamente igual. No hay ningún tipo de variabilidad. El mes de mayo, con el tema de la Gripe A y demás, esas consultas fueron muchas más: orillaron cerca de las 850 consultas diarias. Y hasta ahora fue el mes de mayor cantidad de pacientes. La actualidad muestra que de esas 60 obras sociales hoy están cortadas siete, que no significan ningún peso específico con respecto a la cantidad de afiliados.

- ¿Podría decir que hoy la situación de las obras sociales es prácticamente normal?

– Es normal.

“NO CARGAR LAS TINTAS AL SISTEMA PÚBLICO”

- Usted planteó dos aristas en las declaraciones el senador Mattiauda…

– La segunda es una cuestión totalmente ideológica y al margen de nuestro sistema de salud, que tiene tres subsistemas. El sistema público, el sistema privado y el sistema de las obras sociales. Quiero aclarar que esto es un conflicto del sistema de obras sociales y que no tiene que influir en el sistema público. Por eso nosotros creemos que este conflicto tiene que resolverse en el tiempo, y todos los actores políticos tienen que plantear esa arista y plantear la resolución desde el sistema de obras sociales, desde la superintendencia de las obras sociales y las instituciones intermedias, como Colegio Médico, Federación Médica y las mismas obras sociales. Esto lo tiene que resolver el subsistema de las obras sociales y no cargar las tintas al sistema público. Obviamente, nosotros haremos el trabajo de contingencia y lo resolveremos puntualmente…

- Pero no se puede naturalizar…

– Exactamente. En esto creo que lo correcto es ocuparse fundamentalmente de eso. También nosotros nos estamos ocupando de esto y con estos números, de alguna forma, se contesta este tipo de contingencia. Está en la preocupación y la responsabilidad de cada uno de nosotros para no dejar a nadie sin atención médica.

- ¿Qué cosas se le cruzan por la cabeza cuando ve el nuevo Hospital al lado sin que pueda comenzar a funcionar, y que se demoró mucho más de lo que debía en ponerlo en funcionamiento?

– Los sentimientos son una mezcla entre frustración, porque de alguna forma estamos hace mucho tiempo pensando en el nuevo Hospital; complicación, porque realmente nos complica en esta estructura. En el Hospital Centenario en el último tiempo hemos invertido y estamos invirtiendo mucho dinero para tratar de estar bien. Ahora sabemos que no vamos a estar allá hasta dentro de unos 15 meses y acá no podemos estar en estas condiciones. Tenemos que mejorar y estamos en eso. Hemos mejorado muchos lugares dentro del Hospital, como los baños públicos, los consultorios externos; en pocos días vamos a tener nuevamente el Registro Civil reubicado en otro lado; mejoramos la situación de la Guardia. Hemos realizado mejoras. Pero son mejoras en una construcción que está para demoler. Pero lo estamos tratando y somos responsables de que se actúe como centro hospitalario y estamos en eso. Sabemos que hay muy buenas señales; la idea es que en el mes de octubre posiblemente se recomience la obra.

CRISIS

- ATE Paraná, desde el Hospital San Martín, dice que la salud pública de todo Entre Ríos está en crisis. ¿Está en crisis el sistema o tiene problemas de largo tiempo?

– Yo creo que tiene problemas de arrastre. Lo que pasa es que la actualidad de cada Hospital tiene sus bemoles, y el trabajo independiente de cada uno puede ir superando cosas. Nosotros en el último año hemos sumado servicios. Es el único Hospital que tiene consultorios a la mañana y a la tarde. No hay Hospital provincial que tenga consultorio hasta las siete de la tarde. No hay Hospital provincial que dé medicación ambulatoria crónica a 7 mil pacientes. Ni provincial ni nacional. No hay Hospital provincial que realice atención del 107, donde la emergencia prohospitalaria para nosotros es un desafío y lo tomamos. Hoy es un servicio. Todo depende de qué Hospital hablemos y de qué crisis hablemos. Nosotros sumamos servicios y los servicios se ven tangibles. En el resto, la atención es matutina. Estamos llevando a cabo la atención de consultorio externo de mañana y de tarde, y toda la parte administrativa también de mañana y tarde. Esto ocurre desde hace un año, cosa que no pasa en ningún Hospital provincial.