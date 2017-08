Los vecinos del oeste volvieron a reclamar por seguridad y la falta de políticas para la zona

Desde hace años el reclamo es el mismo y el martes por la noche volvió a pronunciarse en el encuentro que mantuvieron algunos vecinos con el jefe de Comisaría Sexta, en la capilla del Pilar de Urquiza al oeste.

Si bien el funcionario se mostró predispuesto y proporcionó orientación para que la labor preventiva de la policía pueda ser más efectiva, todavía no hay respuestas a un tema que para los vecinos puede ser determinante. Se trata de los cinco módulos de cámaras para que sean monitoreados por la Comisaria Sexta, una cuestión importante y que todavía no tiene respuesta porque las autoridades provinciales aún no se han expedido.

Estas cámaras existen y por el momento sólo graban, pero no hay nadie que las monitoree y pueda prevenir un delito en curso. Se desconoce si han prestado servicio en la investigación de alguna causa o si desde la Justicia se ha requerido de alguna imagen para esclarecer un delito.

Una vecina relató a ElDía que también se trató la factibilidad de la compra de materiales para la construcción, para iniciar una obra de cordón cuneta, badenes y el ansiado asfaltado de mil metros, que son parte de un anteproyecto del año 2012, y que requiere de una actualización.

“Se esperaba la respuesta a notas presentadas ante la Municipalidad, en relación a la urbanización del barrio: mantenimiento de alcantarillas, banquinas de Urquiza, microbasurales y quema, asentamiento y ocupaciones, hurto de energía, tenencia ilegal de la tierra, pastizales, señalizaciones, senda peatonal en zonas de mucho tránsito como el cruce de la ruta en parada 6 y 7 donde funciona la escuela y la iglesia”, indicaron los vecinos.

Por otra parte, recordó que ya se cumplieron 12 meses de la reunión en la municipalidad con todos las áreas que convergen en la problemática que presenta el Barrio Don Carlos, donde “hay familias trabajadoras que están amedrentadas como nosotros por las usurpaciones de delincuentes, que en más de una ocasión han sido protagonistas de allanamientos, robos, kiosco de droga, con el consecuente merodeo de personas extrañas no residentes en la zona que utilizan la permeabilidad del Estado para imponer reglas propias del hampa”.

“Seguiremos esperando el espacio de dialogo por los problemas, que de hace una década queda en promesa y sin solucionar. Vemos el desdén del municipio en preocuparse por una responsable planificación urbana. Hace ya diez años que mes a mes venimos planteando esto. Vemos la forma con la que dan tratamiento a nuestros a requerimientos, que son más de sentido común que de coyuntura. No queremos un asentamiento de ocupas en nuestro barrio. Basta”, opinaron los vecinos y parte de la comisión que trabaja en forma sostenida en el barrio Florida.