Abordaje interdisciplinario e intersectorial para la prevención del suicidio

El 10 de septiembre es el Día Nacional y Mundial para la Prevención del Suicidio. La provincia, por intermedio de la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, aborda esta problemática con el eje puesto en la prevención.

La conmemoración de esta fecha alienta a generar compromisos y medidas prácticas para sensibilizar a la comunidad sobre esta problemática. ‘Conectar, comunicar, cuidar’ es el lema de este año; estas tres acciones son centrales en la prevención del suicidio y la promoción de la salud.

La Argentina adhirió y reconoció en 2010 al Día Nacional para la Prevención del Suicidio, a través de la Cámara de Diputados de Nación. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones fomentan la necesidad de una adecuada atención en salud mental y medidas de protección para quienes han intentado suicidarse. En este sentido la Dirección Provincial de Salud Mental viene realizando actividades preventivas desde 2007, a través de jornadas, encuentros y capacitación, desarrolladas en distintas localidades.

Durante 2010 se aprobó por Resolución Ministerial N°378 el Programa de Prevención del Suicidio en Entre Ríos, dependiente de la Dirección de Salud Mental y Adicciones. Este Programa tiene por finalidad la capacitación de diferentes efectores públicos y privados, con el objeto de brindarles herramientas y conocimiento necesario sobre cómo detectar y qué hacer frente a una persona con comportamientos suicidas, y también para pensar modos de reducir las repercusiones asociadas a estos.

“Desde la Dirección se considera a esta problemática como policausal, lo que exige la necesidad de parte del Estado de ofrecer un abordaje interdisciplinario e intersectorial. Por esta razón, uno de los ejes de gestión está puesto en la conformación de equipos de salud mental que puedan abordar estas situaciones de manera interdisciplinaria desde los hospitales generales”, explicó el titular de Salud Mental, Carlos Berbara.

Además, dijo que “es importante que las personas que padecen de ideaciones suicidas y/o sus familiares, se acerque al efector de salud más cercano, ya que la provincia cuenta con profesionales capacitados para brindar el abordaje en estos casos”.

Medios: responsabilidad y compromiso

La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y la Defensoría del Público elaboraron guías destinadas a comunicadores y periodistas para el abordaje responsable de la problemática de suicidios con recomendaciones básicas.

* Respetar la intimidad de la persona y su familia.

* No hacer circular fotografías ni detalles específicos del hecho en los medios, ni redes sociales ni en ningún canal informativo.

* No hacer hipótesis sobre las causas. Siempre son singulares y más complejas de lo que suponemos desde el sentido común.

* Abordar los temas reforzando la promoción de la salud.

* Recurrir y utilizar fuentes que sean auténticas y confiables

* No realizar comentarios espontáneos que muchas veces refuerzan los estigmas.

* Evitar generalizaciones.

* No informar la problemática como una respuesta entendible a los problemas o cambios sociales.

* No abordar el tema como una cuestión de cobardía o valentía. Las personas que intentan un suicidio no son cobardes o valientes, son personas que sufren. El suicidio no es un hecho delictivo.