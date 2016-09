Anciana fue estafada por un hombre que se hizo pasar por gestor de la Anses

“Me embarulló. Desgraciadamente me agarraron. Uno cree en algunas cosas, como era antes, pero lamentablemente ya no es así”, dijo la damnificada.

Una jubilada paranaense fue estafada por un falso gestor, que se hizo pasar por empleado de Anses. El mismo le indicó que le haría el trámite para que le recalculen sus haberes en el marco del programa de Reparación Histórica implementado por el gobierno nacional.

“Estaba bien vestido, con chaleco y se presentó diciéndome que trabajaba en Anses”, contó Ana Osteter. Y continuó: “Me preguntó cuánto cobraba, le dije la mínima y me aseguró que tendría que cobrar 10.000″.

El estafador le manifestó que “era doctor Boledo, que conocía a mi hijo”, el cual “le había dicho que viniera”, relató la mujer.

“Me sacó una foto al documento y le entregué 500 pesos. Me embarulló, por eso lo hice pasar. Desgraciadamente me agarraron. Uno cree en algunas cosas, como era antes, pero lamentablemente ya no es así”, expresó Ana.

Por su parte, una vecina que la acompañó a radicar la denuncia manifestó: “Ella me llamó anoche. Porque si lo hubiese hecho enseguida, por ahí la cosa hubiera sido distinta, Lamentablemente hay gente muy mala que se aprovecha de los abuelos”, cerró. (fuente: Elonce.com)