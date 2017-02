AFA: Los derechos de TV se definirán en una semana pero aún no vuelve el fútbol

Tras la reunión con representantes de ESPN, los dirigentes de AFA buscarán aprobar el vínculo con el oferente que surja de un concurso de precios. El Torneo de Primera División y la B Nacional no comenzarían hasta fines de febrero.

Los dirigentes de la primera A y el Comité de Regularización que gobierna la AFA resolvieron separar lo político de lo económico. Después de tres horas de reunión, decidieron atacar primero la crisis financiera que afecta al fútbol argentino y definieron que la elección será el 28 de abril, tal como lo informó la FIFA. Mientras tanto, la semana próxima seleccionarán a la empresa que transmitirá los partidos a partir de agosto: será ESPN, Fox-Turner o “una tercera oferta que podría aparecer en estos días”, según una fuente que tomó parte del encuentro, publicó Cancha Llena.

Los interesados deberán hacer sus propuestas en sobre cerrado (los que no acepten esta regla no podrán participar). En paralelo, la primera A requirió que el Comité de Regularización llamara a una asamblea en la que se deba aprobar la rescisión del contrato de Fútbol Para Todos (FPT), que rige hasta agosto de 2019. Una vez que se firme eso, y teniendo en cuenta que los interesados en quedarse con los derechos están dispuestos a desembolsar 1000 millones de pesos como “llave en mano” para quedarse con el negocio, los clubes estarán en condiciones económicas de volver a competir. Y la pelota podrá rodar. Sin embargo, no habrá fútbol en un corto plazo: “El torneo no arrancará antes de fin de mes. Ni siquiera yendo todo bien”, anticipó Nicolás Russo a la salida de la reunión.

Después de saber que ESPN estaba “dispuesta a igualar cualquier oferta” y definir que el comprador de los derechos sería determinado la semana siguiente, los dirigentes de la primera A se juntaron en la AFA, con cuatro ausentes de peso: Boca, Racing, Independiente y Huracán. El pacto entre Daniel Angelici (Boca) y el ascenso funcionó: los tres grandes y el Globo postulan a Claudio Tapia para presidente de la AFA.

Los directivos esperan que la crisis económica se resuelva con un nuevo contrato de televisación. Para todo lo demás, la AFA se guiará por el cronograma de la FIFA: asamblea para reformar el estatuto el 14 de marzo y elección presidencial el 28 de abril. Ante este panorama, el plenario del ascenso que tendrá lugar mañana en el edificio de la calle Viamonte insistirá en un pedido: que en la misma asamblea se trate todo: estatuto, cancelación de Fútbol Para Todos, creación de la Superliga y elección. Desde Zúrich, sede de la FIFA, ya avisaron que el próximo presidente de la AFA deberá ser votado con el nuevo estatuto en vigencia. Y los candidatos deberán pasar en Suiza la prueba de integridad para poder postularse.

La idea de los directivos de la A es solucionar lo económico, y para conseguir la rescisión de Fútbol Para Todos (y poder firmar con alguna de las cadenas interesadas) necesitan del ascenso y de las ligas del interior. La máxima categoría, por sí sola, no tiene los 36 votos necesarios para el quórum en la asamblea. Y ni hablar de los 58 requeridos para aprobar la rescisión de FPT. “Más no podemos hacer”, se quejó uno de los dirigentes de la elite al salir del cónclave. “Si no dan quórum y boicotean la asamblea, son suicidas”, graficó.

Hoy el Comité de Regularización debería fijar la fecha de la asamblea para cancelar FPT. Se estima que deberá ser dentro del “menor plazo posible”. Hasta que la rescisión sea un hecho, el Estado no pagará por ella los $ 530 millones prometidos. Y la cadena que resulte adjudicataria no adelantará los $ 1000 millones. El Torneo Federal A se sumó al pedido de la B Nacional de protagonismo de Futbolistas Argentinos Agremiados en la crisis de la industria de la pelota. Planteles que no cobran desde hace meses, empleados sin certeza de cuándo percibirán sus salarios y pretemporadas gasoleras configuran la postal de los clubes de las categorías menores. Para ellos no hay solución a la vista. Al menos por ahora.

Además de tener abierto el frente interno, la AFA sabe que parte de su futuro puede decidirse en los escritorios. La Cámara Federal deberá expedirse en estos días sobre el pedido de asamblea extraordinaria presentado por Argentino de Quilmes en el Juzgado Federal Número 1, a cargo de María Servini. La magistrada aceptó en diciembre una apelación “con efectos suspensivos” presentada por la AFA y elevó el caso a la Cámara; el expediente aguarda una definición. A la vez, la Inspección General de Justicia (IGJ) deberá expedirse sobre una solicitud similar de 50 asambleístas del ascenso y las ligas del interior, hecha a principios de enero. Si la IGJ, que depende del ministerio de Justicia, accede a lo reclamado por los asambleístas, la elección en la AFA debería ser en los primeros días de marzo. Y no el 28 de abril, como quiere la FIFA.

“La FIFA se equivocó”, cree Armando Pérez

En declaraciones radiales a ESPN FC, el presidente del Comité de Regularización de AFA designado por FIFA sorprendió: “Esta comisión fue perdiendo la fuerza necesaria para hacer los cambios. Creo que la FIFA se equivocó en la designación de una comisión, porque en cada cosa que queremos hacer hay que consultar con la asamblea. Entonces nos limitaron, nos pusieron palos en las ruedas hasta llegar a decir que no tenemos la representatividad deseada. Ahí se equivocó la FIFA”. Y agregó: “Conozco las ofertas de Turner-Fox. En la de ESPN no participé. Se olvidaron de avisarme. No estaba en la lista”, comentó Pérez, que además sentó postura: “No tengo nada en contra de nadie, pero los clubes de la primera A deben tener más preponderancia que el ascenso”