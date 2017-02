Agmer amenaza: “No habrá inicio del ciclo lectivo 2017”

Desde el gremio docente más importante de la provincia confirmaron que peligra el comienzo de clases. “Si el Gobierno nacional y provincial no cambian sus definiciones sobre el salario no arrancan las clases”.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer- advirtió que “no habrá inicio del ciclo lectivo 2017 si el Gobierno nacional y provincial no cambian sus definiciones sobre el salario de los trabajadores”. Así lo afirmó el gremio docente mayoritario en Entre Ríos en un comunicado enviado los medios.

En el texto, la Comisión Directiva Central de Agmer manifiesta “preocupación porque, transitado el primer mes del año, no sólo no ha habido propuesta salarial sino que de los datos que surgen de las declaraciones y actos públicos de funcionarios nacionales y provinciales, se desprende que nuestras demandas no están en la agenda de nuestros gobernantes“.

En otro tramo del comunicado, denuncian que el Gobierno nacional “ha tomado la definición de no convocar a paritarias salariales incumpliendo de esta manera el artículo 10 de la ley de Educación Nacional”, lo que consideraron “extremadamente grave” y una señal de que “el Estado busca desligarse de la responsabilidad que tiene en el sostenimiento de la educación pública en línea con las propuestas neoliberales que promueven desde los ‘90 la fragmentación del sistema educativo nacional“.

“De la misma manera, consideramos extremadamente grave que el gobernador Gustavo Bordet haya declarado públicamente su apoyo a esta medida del presidente Mauricio Macri“, indican. En este sentido, aseguran que Nación “ha fijado unilateralmente una pauta de recomposición en el orden del 18 % en cuatro tramos”. “Exigimos a los gobernadores que no se subordinen a esa propuesta que es absolutamente inaceptable para los trabajadores”, pidieron a Bordet.

Fuente: 9Ahora