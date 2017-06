Agmer sostuvo que no participó de la marcha #NiUnaMenos

El gremio docente “no organizó y no firmó ningún documento” para la tercera movilización contra la Violencia de Género.

Si bien la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) forma parte de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), desde donde se convocó a la marcha del 3 de junio, el gremio docente “no convocó, no adhirió, no organizó, no firmó ningún documento y tampoco aportó talleres” a la tercera movilización realizada en la ciudad y en todo el país.

La aclaración fue realizada por el secretario general de Agmer, Diego Sánchez, en relación a la nota publicada por ElDía, titulada “Con fuerte impronta política y pedido por ‘aborto legal’, se realizó el #NiUnaMenos”.

Tal como fue informado desde la organización de la marcha, en dicho artículo se nombró al gremio docente como una de las organizaciones que acompañaron la iniciativa. Desde Agmer desmintieron cualquier tipo de vínculo con la marcha del 3 de junio.