Alejandra Maglietti, feliz con el regreso de Jonás Gutiérrez al fútbol argentino

Hace mucho tiempo que Alejandra Maglietti (31) soñaba con vivir con Jonás Gutiérrez(33) bajo el mismo techo, pero los compromisos laborales de la abogada y modelo en Argentina y del futbolista en Europa lo impedían. Por suerte, el amor a la distancia llegó a su fin.

El exmediocampista de Deportivo de La Coruña, quien hace dos años se recuperó de un cáncer testicular, llegó a un acuerdo con Defensa y Justicia y la panelista de Bendita celebró la decisión de su pareja de sumarse al Halcón de Florencio Varela en una nota con Ciudad.com.

-¿Cómo tomaste la noticia de que Jonás va a jugar en Defensa y Justicia?

-Estoy feliz con la decisión, es lo que yo quería. Hace bastante tiempo que estaba con ganas de que él venga acá. Recién cuando firme voy a festejar, porque quiero que se quede en Argentina. ¡Yo estoy feliz!

-¿Ya tienen organizada la convivencia?

-A ver… Ya estábamos conviviendo cada vez que viajábamos. Lo que sí, ahora vamos a ver que hacemos cuando venga de España con sus tres perros enormes; seguro que buscaremos otro lugar, pero ya estábamos viviendo juntos. La realidad es que me había acostumbrado a que esté en Buenos Aires. Pero como no era tan seguro el tema, ahora me tendré que poner a buscar un lugar para vivir.

-En tu rol de abogada, ¿participaste de la confección del contrato?

-No, dejé que haga todo su representante. De contratos futbolísticos tengo muy poco conocimiento, la verdad es que no entiendo nada de eso, pero quizá después lo lea (risas). ¡Me intriga!

-Antes de aceptar la propuesta, ¿te consultó tu opinión?

-Sí, siempre me preguntó y a todo lo que aparecía le dimos para adelante con entusiasmo. Quiero es que él esté contento y podamos estar juntos. Lo demás, no me importa. Me encanta que ante la posibilidad de quedarse acá, la que más contenta se puso y más ganas tenía de que se dé algo para estar juntos era yo. Hacía mucho que no estábamos juntos porque él estaba en España y a mí me gusta trabajar de lo que hago. Ahora, poder estar en la misma ciudad los dos, y a la vez trabajar, es una bendición.

-¿Sos consciente de que, además de priorizar una segura titularidad en Defensa, Jonás resignó dinero para poder vivir a tu lado?

-La verdad es que eso no lo sé, aunque creo que eso es algo que tiene que decir él. Sé que Jonás estaba contento con la propuesta, le gustaba el desafío futbolístico. A Jonás le habían llegado ofertas de lugares del mundo muy diferentes. Evaluó todo y está contento y cómodo, que es lo que me importa. Que los dos podamos hacer lo que nos gusta y estar juntos, bien, en el fondo, es lo más importante en la vida; la plata va y viene, ya está, no es tan importante.

-Imagino que ahora van a avanzar con los planes de casamiento…

-Sí, sí. Pasa que como todo está siempre en “veremos”, se hace como hasta difícil buscar fecha. Ahora que él está acá, seguro que vamos a poder hacerlo más concreto, ver cuándo y dónde. Todo lo que habíamos dejado en stand by, más que nada por la incertidumbre.

-¿Vas a ir a alentarlo al estadio de Florencio Varela?

-Cuando juegue acá seguro que lo voy a ir a ver. De hecho, no fui mucho a verlo, soy sincera. Fui una sola vez en Inglaterra (risas) y una sola vez en España. Pero acá, ¡¿cómo no voy a ir?! Por supuesto que iré.