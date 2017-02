Allanaron la casa del hombre denunciado de estafas en Punta del Este

Es complicada la situación del hombre de 42 años que habría estafado a varios gualeguaychuenses y personas de otros puntos del país con un supuesto alojamiento turístico en Uruguay para vacacionar.

En la edición de ayer se conoció el relato de una damnificada, y a partir de su denuncia la fiscal Martina Cedrés actuó para localizar pruebas que certificaran los dichos de la mujer de 27 años que esperaba viajar a fines de mes a Punta del Este.

El procedimiento se realizó ayer por la noche en el domicilio del denunciado, en Doello Jurado al 400. Secuestraron elementos informáticos, como CPU, Notebook, celular y documentación, y otros elementos que guardan relación con la causa. El denunciado fue trasladado a Jefatura para ser identificado y luego quedó desocupado.

Pero durante el allanamiento, la denunciante recibió un mensaje de voz del acusado en donde la habría amenazado, por lo cual la mujer amplió su denuncia en Jefatura por los dichos del hombre. El material secuestrado será remitido a Inteligencia Criminal de la Policía en Paraná para ser peritado, pero además todos los denunciantes han aportado audios y documentación que avalarían las maniobras de estafa.

Una de las pruebas que fue aportada a la Fiscalía es un audio en donde el denunciado reconocería haber estafado a un hombre de nombre Sergio que actualmente se encuentra en Punta del este, que cuando llegó descubrió que había caído en un ardid.

“Quería pedirte disculpas por el mal momento que les hice pasar, no era mi intención, pero bueno las cosas se me dieron así lamentablemente, te termine jorobando a vos y no fue mi intención. El dinero que me mandaste como seña, los 400 dólares, van a estar depositados en tu cuenta de Citibank. El día de hoy no va a ser posible porque ya son las 12 del mediodía y no contamos con Citibank en Gualeguaychú, pero si mañana los vas a tener depositados. Te pido disculpas a vos y a tu familia, y a tus amigos que también dañé, no fue mi intención pero también te quiero decir que mis disculpas son de mi parte y no por tus amenazas. También te quiero hacer entender si es posible -porque por en tus mensajes de audio no estás razonando muy bien – si alguien te jorobó fui yo, no fue mi mamá y no fueron mis hijos. La casa donde vivo no es mía, es de mi mamá, así que si la dañas la dañas a ella. Te pido disculpas, perdón más que disculpas. En 24 horas vas a tener la plata depositada”, expresa el denunciado en el audio que le envió a Sergio el martes. Hasta ahora no ha recibido los 400 dólares de seña.