Amarras: “Dos años diciendo que inunda y no hay un solo estudio que lo confirme”

El titular de la empresa Altos de Unzué dialogó con ElDía sobre el presente que atraviesa la construcción del barrio náutico Amarras. Criticó la convocatoria a la marcha por parte del Municipio de Gualeguaychú y aseguró que ni siquiera las Universidades probaron que el barrio afecte o inunde.

Mónica Farabello

Las últimas semanas fueron bien convulsionadas en torno al conflicto social y judicial que envuelve a la construcción del barrio náutico Amarras. Hasta el mismo intendente de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico, fue denunciado penalmente por “abuso de autoridad”, mientras que allanaban el tan polémico predio y desde el Municipio de Gualeguaychú alentaban una marcha “a favor del medioambiente”.

ElDía consultó a Claudio García Trícoli, titular de la empresa Altos de Unzué, que tiene a cargo el emprendimiento inmobiliario.

¿Cómo toman los reclamos y las dudas que genera el barrio en la opinión pública?

-Nosotros hicimos todo lo que había que hacer desde el punto de vista técnico para llevar tranquilidad a la comunidad, pero es muy difícil cuando desde el otro lado se plantan en una postura firme, como decir que el barrio inunda, inunda e inunda… y así durante dos años y hasta el día de hoy no hemos visto un solo estudio que pueda confirmar esa teoría, ni siquiera las Universidades.

Primero fue lo de los humedales, luego lo de la inundación y la cosa fue mutando hasta terminar con una denuncia penal contra un Intendente (Mauricio Davico) que se tomó varios meses para analizar nuestro proyecto y dar su visión.

¿Cuál es tu opinión sobre la convocatoria a la marcha?

-Una vez más nos sentimos agraviados por el Municipio de Gualeguaychú y considero que no es lógico ni correcto, utilizar los medios del Estado para fomentar disidencias en relación a este tema, aun teniendo en cuenta que desde la Provincia están llevando a cabo un procedimiento administrativo que aún no se resolvió. Me parece totalmente fuera de lugar, y desconozco los motivos, pero estimo que un Municipio debería ocuparse de temas mucho más importantes, antes que estar convocando a una marcha en contra de un barrio que ni siquiera está dentro de su ejido, y además agraviando de alguna manera al Intendente Davico que se expresó sobre el tema, dio su opinión y lo avaló.

¿Pudieron analizar el estudio de la UNLP que el intendente Piaggio le envío a los concejales?

-Nos hicieron llegar algunas conclusiones porque no nos pusieron a disposición una copia a nosotros y creo que tampoco al Municipio de Pueblo Belgrano. Por lo que tengo entendido, el estudio era bastante poco serio en cuanto a aclarar el conflicto. Dijeron que habían tenido poco tiempo para resolver lo que se les había encomendado; que no disponían de información, y que no habían podido realizar estudios de base que les hubiera gustado hacer.

Creo que si se tomaron nueve meses desde el Municipio de Gualeguaychú -por la supuesta necesidad de evaluar nuestros estudios- y no pudieron llegar a concluir en algo que la UTN (a pedido de Pueblo Belgrano) lo hizo en 60 días, bueno… me llama la atención y los deja en una situación bastante floja.

De todos modos, tengo entendido que desde la parte hidráulica no hay disidencias sobre las posibilidades o riesgos de inundación. Hablan de un impacto acumulado con 20 proyectos tipo Amarras; pero hay algo que es imposible: evaluar lo que no existe. Nosotros evaluamos nuestro proyecto, no posibles proyectos que no existen. Buscan generar miedo y es un absurdo total.

¿Cuál es la situación actual de Amarras en cuanto a los trámites administrativos?

-Nos faltan respuestas concretas de los organismos competentes; así que estaría bueno que desde Hidráulica de la Provincia den su visión sobre este estudio de la UNLP.

La construcción del barrio está frenada desde diciembre de 2015; pero en teoría ya terminó el procedimiento en la Provincia y el Gobernador ya tendría todo a disposición para resolver.

No obstante, el Intendente de Pueblo Belgrano autorizó la continuidad de las obras, que están dentro de su competencia, que tienen que ver con las obras de infraestructuras, viales, es decir, que con esa autorización, ya estamos en condiciones de volver al trabajo. Estamos organizando los equipos de trabajo y en breve vamos a estar en condiciones de volver a las tareas.

¿Cómo tomaron la denuncia contra Davico y el posterior allanamiento?

-Creemos que es totalmente injusto. Cuando nosotros empezamos con este proyecto, presentamos un ante-proyecto en el Municipio de Pueblo Belgrano y nos dieron el visto bueno; también alcanzamos el proyecto en la Municipalidad de Gualeguaychú, hablamos con el exintendente Juan José Bahillo y lo pusimos en conocimiento de todo. Desde ahí -y con el consentimiento de ambos municipios- avanzamos en el proyecto final. Fuimos logrando todas las autorizaciones provinciales, por lo que nos sorprende esto porque muchas veces accedimos a exponer públicamente todas las cuestiones técnicas, a pedido de algunas ONG.