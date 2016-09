AMET se suma a la medida de Agmer y hará paro el 22 de septiembre

Así lo confirmó el secretario adjunto del gremio y dijo que de esta manera, se sumarán al paro de AGMER. El representante sostuvo que “se dejará otro paro de 24 horas en suspenso que resolverá la Comisión Directiva.

El Congreso de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) resolvió realizar una huelga el próximo jueves 22 de septiembre. La medida de fuerza en reclamo de recomposición salarial para el segundo semestre del 2016, coincidirá con el paro dispuesto por AGMER.

Así lo resolvieron los docentes técnicos, en los mandatos departamentales instruidos para explicitarse en el Congreso Extraordinario provincial del gremio, que se llevó a cabo este jueves, en la sede del gremio en Paraná.

En el cónclave se compatibilizaron los mandatos que salieron de las asambleas realizadas en las escuelas durante las jornadas del martes y miércoles. En diálogo con Elonce TV, el secretario Adjunto de AMET, Carlos José Varela, dijo que “se definió realizar una medida de fuerza el próximo jueves 22 de septiembre, en conjunto con el gremio de AGMER. Además, se resolvió dejar otro paro de 24 horas en suspenso, que la Comisión Directiva considerará cuándo se lleva a cabo”.

“Estamos cada día 18 viendo si nos va a alcanzar para llegar a fin de mes y mantener la salud, la comida y la vivienda de nuestras familias”, dijo Varela y remarcó que “a veces, tenemos que pagar de nuestros bolsillos para capacitarnos”.

Al respecto, el dirigente sostuvo que “hay mucho malestar entre los docentes técnicos, porque AMET cumplió al pie de la letra el acuerdo paritario”, dijo y recordó que a principios de año levantaron una medida de fuerza, aceptando el arbitraje de la justicia en la paritaria, y cumplieron el acuerdo que firmaron ante la jueza, sin realizar medidas de fuerza hasta que se cumplió dicho convenio.

“Estamos permanentemente colaborando con el Gobierno en todas las instancias en beneficio de la educación y este problema no se trata de un porcentaje, hay una toda una problemática educativa más allá del sueldo”, remarcó el secretario adjunto de AMET y agregó que “lamentablemente, lo que a los docentes necesitan, es una propuesta del Gobierno de recomposición salarial para estos meses del año, dado que el desfasaje inflacionario, ha sido significativo e impactó en el bolsillo de los trabajadores”, dijo Varela a Elonce TV.

El secretario adjunto de AMET recordó que pese a que el Gobierno “se había comprometido a, una vez cerrada la paritaria con UPCN y ATE, a sentarse a discutir una nueva pauta salarial para el segundo semestre, y hasta el momento no hubo respuesta”, cuestionó Varela y dijo que “por eso estamos en un plan de lucha que no es grato, pero no nos queda otra opción porque es lo que nos piden las bases”, finalizó. (Fuente: Elonce.com)