Antofagasta: llamas y ovejas mueren por el frío y la sequía

En la zona, las temperaturas continúan siendo bajas, y las heladas tardías que se produjeron días atrás afectaron distintas zonas de producción. Productores de olivos manifestaron su desazón por no haber podido evitar el impacto de los 3 grados bajo cero. “Tuvimos la mala suerte de que cayó una fuerte helada en algunas zonas, como por ejemplo en Altos de Tinogasta, en la zona de La Aguadita, aún no precisaron la cantidad de hectáreas. Lamentablemente se la veía venir y en fincas grandes es imposible controlar la helada, porque en las más chicas el productor puede quemar y hacer algo para que el humo no deje asentar la helada, pero en las grandes es imposible. Esperamos que no impacte de manera tan negativa en las fincas de olivos que el año pasado se vieron azotadas por el viento zonda”, dijo el secretario de Producción Ernesto Andrada. (fuente: Infobae)