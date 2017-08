Argentina enfrenta a Puerto Rico en una de las semifinales del Pre Mundial

A 21, el seleccionado albiceleste enfrentará al centroamericano en el estadio de Obras Sanitarias por un lugar en la final. La victoria lo depositaría en el partido decisivo y lo clasificaría al mundial de España.

Pese a la enorme alegría que significó derrotar a Brasil y terminar primeras dentro del Grupo A, las Gigantes no pierden de vista la meta real que buscan en la competencia. El tiempo del festejo quedó atrás: las chicas ya pusieron la cabeza en las semifinales, donde este noche se medirán (21.00 por DeporTV) ante Puerto Rico, estando sobre el parquet uno de los tres boletos mundialistas a España.

Una de las figuras, Julieta Armesto, analizó el presente del equipo. “Jugar de local es algo único. Estoy feliz de estar acá. Hasta que Cristian dio la lista, eran nervios. Luego no lo podía creer. Me venía esforzando mucho para poder estar. Después de las lesiones del año pasado, volver a jugar y volver a lesionarme fue algo frustrante, pero nunca me permití bajar los brazos. Me mentalicé en entrenar lo más que podía, y por suerte, la concentración en San Luis me permitió agarrar ritmo”, expresó.

“Nos notó muy unidas. Con mucha dinámica. Nos entendemos entre todas. Por más que haya cambios, el nivel sigue siendo el mismo. Todas entran y juegan y la estructura no se reciente”, agregó.

“Pese a la alegría de haber terminado primeras, y de ganarle a Brasil, nosotras sabemos cuál es el objetivo, y eso nos hace mantener la calma y los pies en la tierra. Estamos felices de haber ganado, de ser primeras en la zona, pero aún no cumplimos nada. Queremos clasificar al mundial. Es lo que soñamos todas. Eso nos hace mantenernos mentalizadas”, apuntó Armesto.

Nuevo parte médico de Sofía Aispurúa

La resonancia que le realizaron arrojó la ruptura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Por lo que deberá ser sometida a una intervención quirúrgica y, luego de esta, iniciará su proceso de rehabilitación.

Los números de Argentina

Argentina consiguió recibir apenas 50.7 anotaciones en contra. Venezuela fue quien más le convirtió (59), mientras que Colombia el que menos lo hizo (47). En contra partida, las nuestras acertaron de media 74.2; iniciando ante las caribeñas con 80 tantos, pasando por 79 y 70 con Venezuela y Colombia, respectivamente; y desembocando en la victoria sobre el clásico rival, donde marcaron 68.

Sin dudas que una de las claves para obtener estos números es la defensa. En estos primeros cuatro partidos, no hubo equipo que le marque más de un 35% en dobles, y ninguno llegó al 20% en triples. El promedio habla por sí solo: 34.5% en dobles y 11.7% en triples.

Del otro lado, Las Gigantes tuvieron guarismos muy superiores, quedando en el fondo de la tabla la labor realizada ante la escuadra cafetera. En promedio, vienen teniendo un 44.7% en dobles, y un 36.5% en triples.

Presencia gualeguaychuense

Celia Fiorotto, jugadora forjada en Independiente y radicada en Buenos Aires, es una de las integrantes del seleccionado nacional, como en su momento lo fueron Gisela Vega y Noelia Mendoza.

Fiorotto se desempeña como pivote y ha sumado minutos en todos los partidos. En la notable victoria (68-49) ante Brasil dejó en su planilla 4 puntos.