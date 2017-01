Argentino a prisión en Uruguay por choque en el que murieron 3 personas

La justicia de Uruguay decidió en pocas horas mandar a prisión a un argentino que causó un choque mortal en una ruta de Rocha. La tragedia ocurrió el miércoles por la mañana y apenas un día después la justicia determino el procesamiento con prisión del acusado. Según detalló el portal uruguayo Subrayado, al hombre “se le tipificó la comisión de un delito complejo de homicidio culpable calificado por el resultado plural, en calidad de autor”.

El hecho ocurrió en la ruta 9 a la altura de Rocha. Allí, el ahora procesado hizo una maniobra imprudente con su camioneta al intentar adelantarse, lo que provocó un choque frontal con dos autos.

En uno de ellos, un Citroën rojo, viajaban las víctimas fatales: un hombre de 53 años junto a sus hijas de 22 y 26. El otro vehículo salió despedido de la ruta por el impacto, aunque sus ocupantes no sufrieron heridas de gravedad.

“El argentino de provincia es mucho más prudente, recatado y atento con la Policía uruguaya; el porteño es más imprudente, es diferente, es algo que va en su propia idiosincrasia”, dijo Fernando Caballero, vocero de la Policía de Tránsito.

Muchos conductores argentinos no entienden las condiciones de nuestras rutas y caminos. “Le llaman autopista a la Intebalnearia y no lo es, lamentablemente nosotros no contamos con ese sistema, tiene muchos cruces que sus autopistas no tienen”, dijo.

El oficial subrayó que la imprudencia más común en la primera quincena tiene que ver con el adelantamiento incorrecto, el exceso de velocidad y el no respeto a las señales de tránsito.