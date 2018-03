Bahillo en #EDDC: “Estoy a favor de la despenalización del aborto”

El ex intendente de Gualeguaychú y diputado nacional se pronunció a favor de la despenalización, impulsada por un amplio abanico de activistas y legisladores. Ya que considera que es una cuestión de salud pública. Además, habló sobre cómo cree que votará la ex Presidenta en el Senado.

El mes pasado, luego del “Pañuelazo” realizado por un multitudinario grupo de mujeres frente al Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri dio vía libre para que la despenalización del aborto sea tratada. Además, dio libertad de acción a los legisladores de Cambiemos, e inclusive en las últimas horas aseguró que no vetará la Ley si es aprobada por las dos cámaras.

Sobre el tema, en una entrevista realizada en ElDía desde Cero, el diputado nacional del Frente Justicialista Somos Entre Ríos Juan José Bahillo adelantó que votará a favor de la despenalización del aborto.

“Hay una realidad inobjetable: el aborto clandestino existe y son muchas las chicas y las mujeres que pasan por esa experiencia traumática en la clandestinidad, poniendo en riesgo su vida y la capacidad de volver a ser madre. Y encima son penalizadas por el Código Penal. Esa es una realidad que hay que atender”, afirmó el legislador.

“Creo que es una cuestión de salud pública, independientemente de lo que piense yo en términos religiosos y personales. No tengo por qué imponerle a la sociedad mi convicción religiosa: cuando uno llega a la función pública tiene que pensar en términos de la sociedad, no en términos de conveniencia personal”, agregó Bahillo.

El ex intendente, además, manifestó su molestia por la dialéctica que utilizaron el presidente Mauricio Macri y algunos legisladores para tomar postura con respecto a este tema. “Con todo el respeto que me merecen, tanto el Presidente como algunos legisladores, inclusive de mi partido, arrancaron diciendo que estaban a favor de la vida, y ahí ya estamos distorsionando el debate democrático. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto y también estoy a favor de la vida, y no hay una contradicción en eso. Pero si me instalan el debate diciendo que hay un grupo que está a favor de la vida, entonces yo tengo que arrancar explicando que no estoy a favor de la muerte”, recriminó.

Finalmente, brindó su parecer sobre el accionar que tendrá Cristina Fernández de Kirchner desde su banca en el Senado, teniendo en cuenta que mientras fue presidenta la despenalización del aborto no se trató por un expreso pedido de ella.

“Tengo entendido que Cristina pasó por una experiencia traumática a raíz de un aborto espontáneo, y ha hecho saber que eso la condicionó mucho. No soy quien para hablar. Hay que estar en la experiencia de una mujer que pasa por eso. Ella, como cualquier mujer, me merece el mayor de los respetos y no voy a andar haciendo juicios de valor, pero es verdad que se ha manifestado en contra”, concluyó.