Bahillo: “Una derrota debilitaría la relación de Bordet con el gobierno nacional”

En el cierre de campaña, Juan José Bahillo remarcó “a los entrerrianos les va a ir bien si al Gobernador también le va bien. Además destacó el trabajo y apoyo de la militancia local.

Más allá de que el Partido Justicialista logró mantener la gobernación en Entre Ríos, lo cierto es que las elecciones presidenciales de 2015 y el triunfo de Cambiemos dejó revuelto el universo peronista. Por esto mismo, Gustavo Bordet armó una lista oficialista y la cara principal en la misma es el ex intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, quién este domingo en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) medirá qué tan bien o mal parado está el PJ reunificado por el Gobernador.

Estas PASO son una parada nada fácil, pero servirán de termómetro para avanzar a las legislativas de octubre. Y en el cierre de campaña, Bahillo reflexiona sobre esta primera prueba en las urnas y remarca la importancia del voto peronista.

¿Cuál es el mayor reclamo que escuchaste por parte de la gente durante la campaña?

El reclamo más fuerte que tenemos surge hacia el gobierno nacional, hacia la cuestión económica. En la gente afirma que no llega a fin de mes, y es un temor que antes no estaba. Durante diez años la gente no lo tuvo. Y el otro tema es el miedo a perder el trabajo, porque ha habido una decrecida muy importante de la actividad. Esas son las dos cuestiones más importantes.

Sin embargo, se habla mucho de corrupción, algo que se le achaca al gobierno anterior

Sabemos que a la gente la corrupción la enfurece mucho, y uno lo entiende. Pero no es un tema que esté presente, por lo menos en las charlas que hemos tenido, y no sólo en los ámbitos partidarios, sino cuando hemos hablado con sectores de la producción, del comercio, prestadores turísticos, donde todos plantean más sus cuestiones personales o sectoriales antes que esas cuestiones que por ahí atraviesan a la sociedad.

Bordet dijo que necesita diputados que lo representen: ¿quedaría muy debilitada su gestión si a su lista no le va bien?

Un triunfo fortalecería enormemente a Bordet en su relación con el gobierno nacional, le generaría mejores condiciones de gobernabilidad. Indudablemente, son todas cuestiones que sumarían de manera favorable para seguir llevando adelante una gestión. Y una derrota lo debilitaría, más allá de que puede recomponer eso con la gestión diaria. A los entrerrianos les va a ir bien si al Gobernador también le va bien. Todos trabajaremos desde dónde nos toque: en mi caso sería desde la Cámara de Diputados de la Nación en función del equipo de gobierno de Gustavo Bordet, porque ese es el compromiso que tenemos.

Con vos y Benedetti en la Cámara de Diputados, más Guastavino y De Angeli en el Senado, Gualeguaychú tendrá un pesó único en su historia

Si, y ahí está el desafío nuestro: tener la responsabilidad y la madurez política para entender que hay algunas cuestiones que no tienen nada que ver con lo político partidario, sino que tienen que ver con las necesidades de los entrerrianos y los gualeguaychuenses, y ahí deberemos trabajar todos juntos.

¿Estás conforme con cómo se trabajó la campaña en Gualeguaychú?

Sería injusto de mi parte no reconocer a muchos compañeros, militantes, y algunos funcionarios de la gestión municipal el trabajo que hicieron desde todos los ámbitos del peronismo. De la misma manera que en algún momento se planteaban algunas dudas o incertidumbres, hoy hay que reconocer que afortunadamente todo el peronismo está unido.