Benjamín Vicuña definió a la China Suárez como mamá: “Ella es….”

Por tercera vez en su carrera artística, Benjamín Vicuña (39) y la China Suárez (25) volvieron a compartir los sets de grabaciones, esta vez en la segunda temporada de Sitiados, luego de hacerlo en cine con El hilo rojo y Los padecientes. A días de que Magnolia cumpla su primer mes de vida, el actor visitó el living de El Diario de Mariana, donde habló de su vida familiar.

Súper enamorado, el protagonista de la ficción de Fox describió a su pareja también en su rol de colega: “Tiene un talento que es impresionante. Es muy buena compañera y eso lo pueden decir todas las personas que han compartido un set con ella. Es atenta con todo el mundo, es buena para traer dulces, tortas, chocolates”. Hasta que acotó: “Como mamá es impresionante”.

Consultado sobre la etapa de padres de una recién nacida, Vicuña sorprendió al afirmar que duermen bien por las noches: “Magnolia es preciosa. Es una niña hermosa, que transmite paz, amor. Llegó a una familia numerosa, pero fue muy esperada, y de verdad estamos felices y tranquilos. Coincidió con las vacaciones de los chicos, entonces estábamos todos en casa. Fue súper mágico”.

Entonces, Mariana Fabbiani le pidió que cuente cómo recibieron Bautista (10), Beltrán (5) y Benicio (3), fruto de su relación con Pampita, y Rufina (4), de la pareja de la China con Nicolás Cabré, a su pequeña hermanita. “Al final, los niños te enseñan. Uno a veces tiene unas lecturas y tiende a dramatizar todo, pero los niños enseñan con una ingenuidad, inocencia y lucidez tremenda. En este caso, ha sido así. Ha sido con amor, los niños huelen el amor, lo intuyen y así responden. Ha sido maravilloso. No pasa nada con los celos”.

Por otra parte, Benjamín reflexionó respecto de la llegada de su quinto hijo: “La paternidad es algo que se va aprendiendo. Nadie te enseña a ser papá. Es algo que uno va ganando con la experiencia, con los años y los errores. Creo que he ido trabajando la paciencia, pero me siento más capacitado que hace 12 años”. Luego, se declaró un papá presente junto a la China y Magnolia: “Colaboro, por supuesto. Pero tengo una tarea que no es menor que es con el resto de los niños. Hay que armar planes, salir”.

“Yo me vine a vivir a Buenos Aires por mis hijos. Esa es la verdad. Yo tengo mi vida, familia, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, mis negocios, todo en Chile. Tengo todo en Chile. Con esto no quiero decir que no agradezca las oportunidades que tengo en Buenos Aires. Pero vengo por mis hijos. En ese sentido, sacrifico gran parte de los afectos y la historia por mis hijos, porque lo necesito. Yo creo que fracasar, o separarse de una pareja, no tiene que ser sinónimo de perder a la familia”, concluyó Benjamín Vicuña.