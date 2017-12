Boca hizo un intento por repatriar a Nicolás Gaitán

El mediocampista Nicolás Gaitán no le cerró la puerta a un posible regreso a Boca Juniors a pesar de tener chances de continuar en Europa. Según dijo su representante José Iribarren, “hay posibilidades de Inglaterra y Francia, pero Boca siempre seduce”.

En ese sentido, el presidente Daniel Angelici tuvo varias charlas con el empresario y sabe que el jugador, que no será tenido en cuenta por el Atlético de Madrid, no descarta un regreso al país.

La idea de Gaitán es tomar una decisión en los próximos quince días y en ese sentido, la prioridad es cerrar una propuesta en el viejo continente. Si transcurrido ese tiempo no se da esa chance, la posibilidad de un préstamo con Boca “es viable siempre y cuando se pongan de acuerdo las instituciones”, según Iribarren.

En cuanto al resto de los puestos que ha pedido Guillermo Barros Schelotto, trascendió que Lisandro López, la alternativa al paraguayo Gustavo Gómez en la defensa, podría llegar a préstamo si no se da lo del jugador del Milan.

Además, Boca está dispuesto a abonar un préstamo por Walter Montoya, pero el Sevilla desea sí o sí que haya una cláusula de obligatoriedad de compra. El ex Rosario Central lo pretenden también Cruz Azul de México e Inter de Porto Alegre. En tanto, se negocia por los laterales Emanuel Mas y Julio Buffarini, al tiempo que se espera por la resolución de la salida de Carlos Tevez de China.

Por último, se confirmaron los primeros amistosos para la pretemporada y ambos serán en Mar del Plata: ante Aldosivi, el 17 de enero, y frente a River, el 21 del mismo mes. El plantel de Boca, que se encuentra de licencia, regresará al trabajo el 2 de enero en el Complejo Pedro Pompilio.