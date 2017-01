Boca y River no se sacan ventaja en Mar del Plata 

Boca tuvo más llegadas en el primer tiempo, pero River también pudo haber abierto el marcador y exigió a Werner. En Mar del Plata está en juego la Copa Luis Nofal. Si empatan, habrá penales.

No hay amistoso posible. Aunque existan choques con mayor trascendencia, aunque quieran maquillarlo con declaraciones que le bajan el tono, cada vez que Boca y River se encuentran no hay margen para el error. Por eso Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Schelotto pusieron lo mejor que tienen, pese a que los millonarios en una semana se jugarán la Supercopa Argentina contra Lanús y pese a que los xeneizes están en plena preparación para un semestre en el que no les quedará otra que pelear el campeonato local. La única ausencia fue obligada y de último momento: Rodrigo Mora entró por Lucas Alario, que arrastra una lesión y prefirieron no arriesgarlo.

El partido empezó con dientes apretados y con los dos equipos tratando de jugar lejos de sus arqueros. Entonces no había espacios. Y la pelota no duraba más de un par de minutos en los pies de cada jugador. A pura fricción, los mediocampistas de Boca lograban hacer más prolija la salida de ese embrollo.

Así llegó la primera llegada clara, cuando iban 8 minutos. Pablo Pérez (amonestado en el inicio) metió una pelota de gol exquisita, con un pase frontal, entre los centrales, para dejar a Cristian Pavón cara a cara con Augusto Batalla. El delantero definió bien de zurda, pero el arquero de River le tapó todo el arco y logró desviar la pelota al córner.

Boca era más. Porque sus volantes estaban finos y con dinámica. Con Gago como eje y con Sebastián Pérez y Pablo Pérez listos para romper líneas. River, en cambio, tenía menos sorpresa. Apostaba a abrir la cancha para la aparición de Moreira y Mayada por derecha o a que el Pity Martínez le ganara a Peruzzi en el uno contra uno.

El más claro era Nacho Fernández, que trataba de hacer olvidar a Andrés D’Alessandro y se vestía de conductor.

A los 33 minutos, el equipo de Gallardo tuvo su primera chance de riesgo con un cabezazo de Mora en la puerta del área chica que Axel Werner sacó por arriba con una gran atajada.

Cada uno lastimaba a su manera: Boca con juego asociado, River con juego directo. Boca con triangulaciones y pases bajos, River con desbordes y centros al área.

Lo tuvo Frank Fabra, pero terminó mal una jugada que había iniciado Pavón por derecha sacando a pasear a Mina.

River no la pasaba bien en defensa. En especial por el sector izquierdo: el pibe Montiel tuvo que entrar por el lesionado Luis Olivera y le costó hacer pie. También sufría Mina cada vez que tenía que salir del área.