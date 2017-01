El boliche que discriminó a Lizy publicó un comunicado y lo eliminó a los pocos minutos

La figura que arrasa en Mar del Plata con Liberate no pudo ingresar a la disco Bruto Playa Grande.

Es posible que Lizy Tagliani (46) tenga el cuero curtido por tantos años de sentirse marginada, aunque tuvo la lucidez de denunciar el reprobable hecho de discriminación que sufrió el fin de semana en un boliche de Mar del Plata. La misma persona que arrasa en las boleterías de la Feliz con su espectáculo Liberate, fue impedida de ingresar al boliche Bruto Playa Grande y contó su decepción en una nota con Desayuno Americano.

“No me sentí discriminada”, minimizó primero Lizy entre carcajadas. Luego, se puso seria: “Nunca me sentí mal por ahora. Sí con la gente que empezó a hablar y a decir que le pasó lo mismo”. Y agregó: “Yo no voy al lugar con prejuicios, si no me dejan entrar, me voy. No soy una piquetera de la inclusión, no quiero que me acepten en todos los lugares en donde voy. No se dio, fue, chau”.

Entonces, Tagliani detalló lo que sucedió en la puerta en su diálogo con el guardia de seguridad: “El chabón me atendió bien, pero me dio una explicación rara y le dije que no se preocupe, que volvía otro día. Me di vuelta porque lo vi como desbordado, con mucho trabajo, no lo quise estresar y me fui”.

El argumento que el boliche difundió en redes sociales, y ante la avalancha de criticas eliminó de la web, fue que”una vez alcanzada la capacidad” se ven “imposibilitados de generar más accesos a cualquier persona, más allá de su condición sexual o grado de notoriedad pública que posea”. Sin embargo, la actriz de Quiero vivir a tu lado reveló: “Mis amigas me contaron que había gente que seguía entrando, fue raro. Después, a otra chica también le pasó a las 12 de la noche”.

Al final, Lizy Tagliani sentenció: “Me molestó mucho más la explicación que pusieron en Facebook de que repudian la discriminación contra el sexo, que estaban desbordados de capacidad… Dieron a entender que yo quería entrar porque era Lizy Tagliani. ¡Mentira!”.