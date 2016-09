Bordet aseguró que no habrá recortes en educación

“Estamos siempre dispuestos a hablar francamente, a decirnos todo lo que nos tengamos que decir, a discutir todas las veces que sea necesario pero hacerlo en un marco de respeto y de responsabilidad”, dijo el mandatario.

En el salón del Consejo General de Educación, el mandatario entrerriano presidió, junto al titular de ese organismo, José Luis Panozzo, y los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri; de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Producción, Carlos Schepens, un acto donde se anunció la incorporación de 11 nuevas escuelas Nina en Entre Ríos, con lo cual suman 128.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Gustavo Bordet saludó a los docentes y les agradeció “la labor que desarrollan en cada establecimiento para enseñar y educar a nuestros chicos entrerrianos”. “Vengo de una familia de docentes, he sido docente y sé que no puede haber educación si no hay amor, y este vínculo maravilloso es lo que queremos sostener”, enfatizó.

Párrafo seguido, afirmó Bordet que “vamos a ampliar todos los planes educativos que sean necesarios y vamos a abrir las escuelas que también sean necesarias, además de mayor infraestructura. Sabemos que hay muchos problemas, escuelas con necesidades, pero estamos en el camino de poder solucionar lo que refiere a infraestructura escolar para que se puedan dar clases en mejores condiciones”.

“Estamos siempre dispuestos a hablar francamente, a decirnos todo lo que nos tengamos que decir, a discutir todas las veces que sea necesario pero hacerlo en un marco de respeto y de responsabilidad. No se gana nada con estar gritando, con estar panfletos que son ultrajantes porque esa no es la forma de encontrar diálogo”, enfatizó. Luego manifestó que se debe dialogar “en una mesa, poniendo todo a disposición para poder encontrar las mejores soluciones”.

Instó a continuación a los gremios docentes “a encontrar esa vía. Los convoco a todos a poder hacerlo francamente. Nuestro gobierno siempre ha dado todas las demostraciones, todas las posibilidades de encontrar las vías de solución. No entendemos la relación del Estado con los docentes como una relación de obrero y patrón. Este gobierno no es patrón de nadie, sino que nosotros estamos para administrar los recursos y para hacerlo bien. Estamos para hacer una educación de excelencia”.

Finalmente, el gobernador saludó a los bibliotecarios en su día y les transmitió “un acompañamiento real y efectivo” por parte del gobierno provincial, puesto que “con la lectura se abren las puertas del conocimiento de un mundo maravilloso que hay detrás de las páginas de un libro y de animarse a soñar y a pensar que la realidad se puede modificar y cambiar”.

LAS NUEVAS ESCUELAS NINA

Las 11 nuevas escuelas Nina son las siguientes: N° 38 “Luis Nicolás Cayetano Palma”,

N° 39 “Gral Francisco Ramírez”, N° 8 “23 de diciembre”, N° 2 “Gral las Heras”, N° 75 “Antonio Luis Falucho”, N° 90 “José Sixto Alvarez”, N° 8 “Coronel Rosendo Fraga”, N° 8 “20 de junio”, N° 51 “Madre Patria”, N° 187 “Argentina Soberana” y N° 6 “Florentino Ameghino”.