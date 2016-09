Bordet dijo que no habrá recortes en educación y le pidió a los docentes buscar soluciones

En un acto donde se anunció la creación de 11 nuevas escuelas Nina en Entre Ríos, el Gobernador aseguró que no habrá recortes en educación e instó a los docentes a dialogar para encontrar las mejores soluciones.

“Estamos dispuestos a hablar francamente, a decirnos todo lo que nos tengamos que decir y a discutir las veces que sea necesario pero en un marco de respeto y de responsabilidad”, dijo el mandatario.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Bordet saludó a los docentes y les agradeció “la labor que desarrollan en cada establecimiento para enseñar y educar a nuestros chicos entrerrianos”. “Vengo de una familia de docentes, he sido docente y sé que no puede haber educación si no hay amor, y este vínculo maravilloso es lo que queremos sostener”, enfatizó.

En otro tramo de sus declaraciones, resaltó que “las escuelas Nina llegaron para quedarse, puesto que cambiaron una matriz educativa que da igualdad de oportunidades a los chicos que van a una escuela pública que los que concurren a una privada, que da posibilidades de aprender idiomas y de hacer talleres en los lugares más alejados. Eso es inclusión social, es generar oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de aprendizaje pero por sobre toda las cosas es darles herramientas para que en el futuro nuestros chicos puedan estar en condiciones de acceder a iguales puestos de trabajo que quienes tienen mayores ingresos. Eso es justicia social”.

“La educación jamás va a ser un gasto para nuestra gestión. Es una hermosa inversión y por eso nunca vamos a promover un recorte en materia educativa”, dijo y acotó que se apunta a “más escuelas Nina, más programas, más chicos y docentes que se capaciten, pero tampoco vamos a tolerar que haya cierto sectores que tengan usufructo de una situación y no trabajen y haya otros docentes que todos los días cumplen con su tarea porque esto es una gran injusticia”.

Párrafo seguido, afirmó: “Vamos a ampliar todos los planes educativos que sean necesarios y vamos a abrir las escuelas que también sean necesarias, además de mayor infraestructura. Sabemos que hay muchos problemas, escuelas con necesidades, pero estamos en el camino de poder solucionar lo que refiere a infraestructura escolar para que se puedan dar clases en mejores condiciones”.

“Estamos siempre dispuestos a hablar francamente, a decirnos todo lo que nos tengamos que decir, a discutir todas las veces que sea necesario pero hacerlo en un marco de respeto y de responsabilidad. No se gana nada con estar gritando, con estar panfletos que son ultrajantes porque esa no es la forma de encontrar diálogo”, enfatizó. Luego manifestó que se debe dialogar “en una mesa, poniendo todo a disposición para poder encontrar las mejores soluciones”.

Instó a continuación a los gremios docentes “a encontrar esa vía. Los convoco a todos a poder hacerlo francamente. Nuestro gobierno siempre ha dado todas las demostraciones, todas las posibilidades de encontrar las vías de solución. No entendemos la relación del Estado con los docentes como una relación de obrero y patrón. Este gobierno no es patrón de nadie, sino que nosotros estamos para administrar los recursos y para hacerlo bien. Estamos para hacer una educación de excelencia”.

Finalmente, el Gobernador saludó a los bibliotecarios en su día y les transmitió “un acompañamiento real y efectivo” por parte del gobierno provincial, puesto que “con la lectura se abren las puertas del conocimiento de un mundo maravilloso que hay detrás de las páginas de un libro y de animarse a soñar y a pensar que la realidad se puede modificar y cambiar”.