Bordet prometió acotar a siete días el cronograma de pagos

El gobernador adelantó que está entre sus metas de gestión, acortar el cronograma de pagos a estatales entrerrianos y llevarlo a siete días de plazo. Subrayó que no habrá otro aumento para los docentes.

La promesa del mandatario fue ante la consulta por el reclamo que mantienen los gremios docentes por la reapertura de la paritaria para este segundo semestre.

“Somos respetuosos de los reclamos, pero nosotros cumplimos al acuerdo paritario. Tal vez el incremento no sea suficiente pero es lo que responsablemente estamos en condiciones de dar y de cumplir, acortando el cronograma”, argumentó Bordet, y en esa línea adelantó: “Hoy está en los diez días pero queremos llevarlo a los siete días de plazo, y estamos trabajando para eso”.

“Tenemos que administrar los recursos con seriedad y responsabilidad”, subrayó el gobernador al desestimar un aumento para los docentes.

“Con más paros y menos días de clases no vamos a solucionar el problema de fondo, máxime cuando hay una gestión que está abierta a discutir y debatir, para mirarnos de frente y decirnos lo que haya que decir pero hacerlo con respeto”, instó el mandatario.

En la ocasión, Bordet aseguró que desde su gestión no se habló de una recomposición salarial para el segundo semestre, contrario a lo que sostienen los sindicatos docentes. “Atento a que cerramos un acuerdo paritario donde también hay una componente nacional y todo eso también depende de los recursos con los que contemos”.

“Hemos dado incrementos dentro de los más altos que se dieron en el país, tanto a docentes como a la administración central. No podemos comprometer finanzas que no tenemos porque no podríamos cumplir“, cerró. (Fuente: Elonce.com)