Brent Pampa ganó guapeando y se llevó el festejo mayor

El zaino de la caballeriza “Las 4 M” se adjudicó el Premio “Edilcio Agustín López”, superando a Majencio por dos cuerpos. Los jockeys Diego Galván y José Bentancourt se destacaron con sendos dobletes.

Colaboración: Edgardo Rivas

Un importante marco se dio cita en el Hipódromo de Gualeguaychú para la segunda reunión de la temporada, que contó con una programación de diez carreras.

En la prueba central, el Premio “Edilcio Agustín López”, tuvo la única ausencia de Easy Victory y al momento de la partida, tomó el comando Majencio seguido de Buenos Deseos a la par de Brent Pampa.

Sin variantes ingresaron a la recta final donde Majencio apuró el trámite, salió al cruce Brent Pampa aprovechando la ventaja de ir por afuera para ponerse a tiro de victoria y por media cancha apareció Look Seattle, que en dos saltos se puso a las patas de los punteros pero no le alcanzo para doblegarlos.

En los cien metros finales, el jockey José Bentancourt con clase y muñeca le pidió el resto a Brent Pampa y se quedó con la prueba más preciada ante los aplausos de la numerosa barra del stud Las 4 M.

RESULTADOS GENERALES

1ra. Carrera – Premio “Día De La Memoria” – Distancia: 1100 MTS.

1º Oligopólica (Jockey; W. Villanueva – 55 kg. – Entrenador: R. Campos – Stud: Carla – Tiempo: 1’08”50 – Ganada por: 5 Cuerpos – A Ganador: $30 – Imperfecta: $230). 2º First Candy Bar; 3º Mani Mani; 4º Forty Farolero; 5º Nice Baby Girl. Corrieron Todos.

2da. Carrera – Premio: “Alejandro Socas” – Distancia: 1300 mts.

1º Maravilla Bag (Jockey: D. Galván – 55 kg. – Entrenador: J. Arrativel – Stud: Don Jesús – Tiempo: 1´21”00 – Ganada por: Cabeza – A Ganador: $35 – Imperfecta: $50 – Exacta: $60). 2º Amigazo Holt; 3º Pulpa Cat; 4º Suck Man; 5º Zapateador Criollo. No corrieron: Infartante, Gran Emper, María Lulú, Kindie.

3ra. Carrera – Premio “Asociación Argentina de Polo” – Distancia: 500 mts.

1º No Vuelvas (Jockey: L. Burgos – 57 kg. – Entrenador: N. Gervasoni –Stud: Talitas – Tiempo: 30”19 – Ganada por: 2 Cuerpos – A Ganador: $25 – Imperfecta: $65). 2º Sultana; 3º Porotito; 4º Don Tano. No corrieron: El Budi, Vale Industrial, Dear Hearther, Pa Los Tachos.

4ta. Carrera – Premio” Acsoc. De Herradores de Argentina” – Distancia: 1100 mts.

1º Reina Emperatris (Jockey: J. Bentancourt – 55 kg. – Entrenador: J. O. Peñalva – Stud: La Albiceleste – Tiempo: 1’08”60 – Ganada por: 2 Cuerpos – A Ganador: $40 – Imperfecta: $35 – Exacta: $40). 2º Tomtóm; 3º Veneno Sam; 4º Milagrosa Holt; 5º Informe Closty. No corrrieron Corredor Gin, First Candy Bar, Modosa, Gran Poseidón.

5ta. Carrera – Premio “Día Internacional de la Mujer” – Distancia: 375 mts.

1º Picante (Jockey: D. Galván – 57 kg. – Entrenador: H. Giménez – Stud: Don Tino – Tiempo: 21”50 – Ganada por: 2 Cuerpos – A Ganador: $17 – Imperfecta: $ 45). 2º Bombita; 3º Fernandito; 4º Lucesita; 5º Espíritu. Corrieron todos

6ta. Carrera – Premio “Jesús Miguel Arias” – Distancia: 300 mts.

1º El Casca (Jockey: M. Haller – 57 kg. – Entrenador: J. Coutiño – Stud: Casca – Tiempo: 18”15 – Ganada por: 2 Cuerpos – A Ganador: $15 – Exacta: $30). 2º Bartolito; 3º Bochini. Corrieron Todos.

7ma. Carrera – Premio “Emilio Caviglia” – Distancia: 500 mts.

ANULADA

8va. Carrera – Premio “Edilcio Agustín López” – Distancia: 1100 mts.

1º Brent Pampa (Jockey: J. Bentancourt – 57 Kg. – Entrenador: C. Mourazos – Tiempo: 1’08”40 – Ganada por: 2 Cuerpos – A Ganador: $20 – Imperfecta: $35 – Exacta: $55). 2º Majencio; 3º Look Seattle; 4º Buenos Deseos; 5º Magnolia Blue. No corrió Easy Victory.

9na. Carrera – Premio “Semana Santa” – Distancia: 400 mts.

1º Temblor (Jockey: M. Flejer – 57 kg. – Entrenador: M. Arzuaga – Stud: Yerbero – Tiempo: 22”80 – Ganada por: Ventaja Mínima – A Ganador: $20 – Exacta: $30). 2º Viejo Bicho; 3º Farsante. Corrieron Todos

10ma. Carrera – Premio “Eusebio Colman Caraballo” – Distancia: 1000 mts.

1ro.Pacifico Day (Jockey: G. Gassman – 55 kg. – Entrenador: J. Barcala – Stud: Don Alexis – Tiempo: 1’02”30 – Ganada por: 5 Cuerpos – A Ganador: $25 – Imperfecta: $40). 2º Forty Prado; 3º Huerfanito Plus; 4º Dy María; 5º Il Colosseo. No corrieron: The Big Lucas, Jouhikko.