Brillante jornada del Enduro Extremo en Puerta del Sol

El pasado fin de semana, en el Balneario Puerta del Sol se vivió una estupenda jornada del Enduro Extremo Entrerriano, que dio comienzo su campeonato con más de 100 motos en carrera.

Se disputaron las mangas correspondientes a las categorías Senior Open, Senior B, Master A Master B y Master C, Junior Limitada, Junior Open, Promocional y Enduro Calle hasta 280cc y 150cc, Enduro calle Mayores hasta 280cc y Damas.

En materia de resultados, se destacó el triunfo conseguido por Exequiel Melgar de Gualeguaychú en Enduro Calle Mayores hasta 280cc y el segundo lugar conseguido por Fabio Gómez en Master B.

Resultados Generales

Cat. Seniors A

1º Claudio Bonzi (R. del Tala); 2º Luis Conte (C. del Uruguay); 3º Juan Pablo Bogue (Gualeguay); 4º Mariano Scavino (Luján); 5º Andrés Aguet (Herrera); 6º Diego Guionet (Colón).

Cat. Seniors B

1º Elois Montefinale (C. del Uruguay); 2º Luciano Moine (R. del Tala); 3º Javier Aduco (Herrera).

Cat. Juniors Open

1º Ramiro Scavino (Luján); 2º Aldo Colpo (Federación); 3º Ignacio Brúcoli (Villa Madero); 4º Hernán Garnier (Villa Elisa); 5º Alejandro Moine (R. del Tala), 6º Agustín Rodríguez (C. del Uruguay).

Cat. Master A

1º Heber Bordet (C. del Uruguay); 2º Javier Revetria (Luján); 3º Jorge Gatti (San Salvador); 4º Luciano Mastrantonio (Luján); 5º Pablo Acevedo (Gualeguaychú); 6º Rodolfo Vence (C. del Uruguay); 7º Norberto Monzón (Luján); 8º Edgardo Bonnín (C. del Uruguay); 9º Sebastián Izaguirre (C. del Uruguay); 10º Sebastián Iregui (Gualeguaychú).

Cat. Master B

1º Carlos García (Concordia); 2º Fabio Gómez (Gualeguaychú); 3º Sergio Casas (Zárate); 4º Adrián Cruz (C. del Uruguay); 5º Rodolfo Cladera (Concordia).

Cat. Master C

1º Mario COnte (C. del Uruguay); 2º Germán Calvi (Gálvez); 3º Esteban Yuskowich (Paraná); 4º Marcelo Benito (Luján); 5º Enrique Kleiman (Concordia); 6º Carlos Gelmini (C. del Uruguay); 7º Cesar Ferrini (CABA).

Cat. Juniors Limitada

1º Juliano Fellay (C. del Uruguay); 2º Lisandro Hauteville (Pronunciamiento); 3º Daniel Henchoz (Colón); 4º Leonardo Tántera (Casesos); 5º Luciano Perrone (Los Cardales); 6º Javier Bettarel (Gualeguay); 7º Hernán Garnier (Caseros); 8º Juan Martín Heinrich (Luján); 9º Eduardo Sosa (Pilar); 10º Federico Bogue (Gualeguay).

Cat. Promocional

1º Franco Agüero (CABA); 2º Federico Maciel (Luján); 3º Exequiel Bohl (Gualeguaychú); 4º Tomás Barcia (Gualeguaychú); 5º Leonardo Herrero (Capilla del Señor); 6º Leonardo Bruno (Capilla del Señor); 7º Nicolás Bevilacqua (Paraná); 8º Emilio Pérez (Gualeguaychú); 9º Juan Eugenio Cruz (San Fernando); 10º Cerar Muratore (Gualeguaychú).

Cat. Enduro Calle 280cc

1º Andrés Pittia (Paraná); 2º Maximiliano Verga (C. del Uruguay); 3º Carlos Aguiar (Paraná); 4º Manuel Gadea (Crespo); 5º Augusto Bello (Paraná); 61º Fausto Bourlot (Gualeguaychú); 7º Carlos Gauna (Gualeguaychú); 8º Salvador Cerrillo (Larroque); 9º Rodrigo Velázquez (Villaguay); 10º Nicolás Rodríguez (C. del Uruguay).

Cat. Enduro Calle 280cc Mayores

1º Exequiel Melgar (Gualeguaychú); 2º Julio Rasmussen (Capilla del Señor); 3º Fabio Gómez (Gualeguaychú); 4º Gustavo Magne (Colonia Elía); 5º Walter Sánchez (Paraná); 6º Javier Schamli (Paraná); 7º Martín Riolfo (Gualeguaychú).

Cat. Enduro Calle 150cc

1º Emanuel Benítez (C. del Uruguay); 2º David González (Gualeguaychú); 3º Jonathan Martínez (C. del Uruguay); 4º Hernán Rabbia (Cerrito).