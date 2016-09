Que brisas pseudo-revolucionarias no contaminen nuestro ADN social

A casi un año del último acto electoral local, habiendo dejado transcurrir desde la mesura el ejercicio del gobierno actual, retomamos el tratamiento de aquellas temáticas de campaña que por haber contado con el respaldo de miles de gualeguaychenses, hoy forman parte de este escrito.

Javier Melchiori*

Digo esto porque desde otros espacios estos asuntos no fueron en su mayoría expuestos, o si lo fueron, estuvieron hábilmente disimulados y/u ocultados, y hoy muchos nos encontramos algo más que sorprendidos, y por qué no, con cierto grado de preocupación.

Me estoy refiriendo a la relación Estado municipal – instituciones intermedias. Punto que formó parte de un eje significativo de nuestra propuesta, donde teníamos absolutamente definida una posición de apoyo en un plano económico, institucional y legal; colaboración y acompañamiento permanente para el logro de sus fines. Es decir, apuntalar desde el Estado municipal a toda esa enorme energía existente en estas organizaciones y potenciar su transformación, desde la creación de una gran sinergia positiva. Parece ser que por estos días en nuestro pago esto no está sucediendo, sino más bien lo contrario, a pesar del relato.

Con seguridad, la fuerza y pujanza de nuestras instituciones nos explican en gran medida el crecimiento y desarrollo de esta comunidad; son las que nos dejaron grandes gestas, como la de Arroyo Verde, o la del km. 53. Las que con imponentes testimonios marcaron nuestra identidad, como lo han sido el Frigorífico, Parque Industrial, Carnaval del País, etc. Las que forman, educan, recuperan y contienen a miles de nuestros gurises, jóvenes y abuelos. Las que con sus actividades sociales, culturales, educativas y deportivas día a día aportan su ladrillo para ir edificando y moldeando parte de nuestra idiosincrasia, esa que nos enorgullece y distingue.

No son las ONGs competidoras del Estado, son indiscutiblemente complementarias. Es difícil entender la actitud del Gobierno municipal, interviniendo, y porque no, obstaculizando a, tal vez, los dos emblemas contemporáneos de nuestra ciudad generado por más de 40 Instituciones locales, entre las que se encuentran la Codegu, con su Parque Industrial y aquellas que hacen al Carnaval del país. No tiene mayor sentido detenernos a detallar las acciones concretas o procederes que materializan esta postura, que por otra parte, muchas son de público conocimiento. Con sus aciertos y errores, cimentados por décadas de esfuerzo y compromiso, sobreponiéndose a todo tipo de contingencias, generando miles de puestos de trabajo a nuestros conciudadanos han logrado, no sólo perdurar en el tiempo, sino trascender a los distintos gobiernos que se han sucedido en la historia. Por sí, constituyen dos grandes y destacados logros de nuestra comunidad con reconocimiento a nivel internacional. Pero al mismo tiempo, las decenas de instituciones que conforman a las organizaciones que tienen a su cargo estos proyectos, vuelcan nuevamente a nuestra comunidad lo que por ellos es producido, generando un verdadero círculo virtuoso donde se cuentan por varios miles los beneficiados.

¿Cuál es el sentido de entorpecer o no facilitar que esto se produzca? ¿Cuál es el sentido de generar actividades paralelas, desestimando el trabajo en conjunto? ¿Cuál es el sentido que el Estado malgaste energía y recursos que no tiene, tratando de generar algo ya inventado y exitoso? ¿Cuál es el sentido de desalentar el fortalecimiento del ponderable trabajo social, productivo, cultural, deportivo y educativo de estas ONGs?

No es falta de carácter proponer o trabajar en conjunto, de la mano, procurando conseguir algunas mejoras en estos temas, que seguramente se necesitan; como tampoco es tenerlo, el confrontar sistemáticamente.

Actitud que no se agota sólo en estos contados ejemplos, sino que se extiende a diferentes acciones, con otras instituciones y protagonistas de la vida ciudadana local.

Aunque si afinamos el análisis, podemos encontrar su explicación en la aplicación de determinadas ideologías primitivas que han fracasando sistemáticamente a lo largo y ancho de nuestro planeta, sólo dejando a su paso estados elefantiásicos e ineficientes con pobreza y marginalidad estructural.

No son cuestiones menores las que nos propone por estos días la agenda Institucional local, que tendrán una marcada incidencia en nuestro presente y en nuestro futuro. Y más aún si es que sigue en pie la posibilidad de convocatoria a la sanción de nuestra Carta Orgánica, ya que muchas de estas definiciones pueden ser incorporadas en su análisis. Es público también nuestro compromiso con ese Instrumento constitucional. ¡De cuánto debate enriquecedor nos estamos privando por no tener definiciones sobre la Carta Orgánica! Seguramente muchas de las cosas aquí planteadas no prosperarían en grandes ámbitos de discusión. ¿O será esta la explicación de su dilación?

Son sólo aproximaciones, pero lo concreto es que están sobre la mesa definiciones muy caras a nuestras raíces, a nuestro rasgo distintivo, relacionadas con nuestras grandes fortalezas como ciudad y debemos estar atentos, para que brisas pseudo-revolucionarias no contaminen nuestro ADN.

*Ex candidato a Intendente de Cambiemos