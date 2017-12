Buscan a una mujer y su hijo: desaparecieron en Concepción del Uruguay

Desde la Departamental de Policía destacaron que no hubo mayores incidentes en los festejos de la Navidad. En la ciudad, no se registraron ingresos por lesiones por el uso de pirotecnia; en Larroque un hombre de 45 años debió ser atendido. Afortunadamente, y a diferencia de años anteriores, la Guardia del Hospital Centenario no recibió …