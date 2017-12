Cacerolazo en Gualeguaychú contra las reformas

Fue por una convocatoria en las redes sociales. Se juntaron unas 40 personas para protestar las últimas medidas impulsadas por el presidente Macri. Estuvieron presentes algunos funcionarios municipales.

Pasada las 19, un grupo de unas 40 personas realizaron un cacerolazo en la esquina de Rocamora y 25 de Mayo para protestar contra las reformas impulsadas por el presidente Mauricio Macri; en especial la previsional, aprobada el martes a la madrugada en la Cámara de Diputados de la Nación.

Producto de la manifestación, quedó el tránsito cortado en 25 de Mayo mientras duró, y los agentes de la Dirección de Tránsito debieron desviar y reordenar el circuito vehicular de la zona.

“Vinimos respondiendo a las redes sociales, ejerciendo nuestro derecho a la protesta de forma ajuste pacífica en contra de este ajuste tremendo para los jubilados y también para los jóvenes, porque lo que tenemos que entender es que esto que ahora afecta a los adultos mayores algún día va a afectar también a los jóvenes”, informó a ElDía Víctor Hugo Lapido, del Área del Adulto Mayor, que se acercó al cacerolazo a protestar de manera activa.

También se hizo presente cuando la manifestación ya estaba en marcha, el secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio.

Entre las pancartas que se vieron en el cacerolazo se destacaron una con la leyenda “Que futuro puedo tener si me quitan mis derechos”, sostenida por una niña; otra que decía “Macri: no le robes a mis abuelos”; y una con la frase “Juan José Bahillo traidor vende patria”, dedicada al ex intendente de Gualeguaychú y flamante diputado por el PJ entrerriano y que votó a favor de la Reforma Previsional.

Hoy por la tarde, a las 18 y en la misma esquina, habrá otra protesta similar, pero esta vez convocada por el Consejo Asesor Municipal del Adulto Mayor (CAMAM) y el movimiento cooperativo de trabajadores.

“Entendemos que ya venimos padeciendo los jubilados una serie de recortes. En nuestro caso concreto, durante seis meses carecimos de médicos especialistas ante una medida tomada unilateralmente por PAMI Central, al no acordar con el Colegio Médico de Gualeguaychú. A esto hay que sumarle que lo que cobramos el 70 por ciento de los jubilados, que es el haber mínimo, lo que significa este recorte que necesita el Gobierno y que lo realiza a costa de los haberes de los jubilados. Por eso hacemos esta convocatoria”, afirmaron desde el movimiento de jubilados cuando informaron sobre la medida de fuerza para esta tarde.