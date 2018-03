Calu Rivero: “La producción de Dulce Amor sabía lo que pasaba con Darthés”

Calu Rivero volvió a hablar de la situación que vivió con Juan Darthés, a quien acusó públicamente de acoso por “excesos inapropiados” en las grabaciones de las escenas de Dulce amor.

Invitada a Intrusos, la actriz denunció que la producción de la tira sabía cómo eran las cosas y no la ayudaron en nada. Incluso aseguró que cuando le planteó la situación a Quique Estevanez el le dio una respuesta tan tremenda que ella no la quiso reproducir.

“Se lo dijo a Quique Estevanez. Era otro el contexto cultural. Con el diario del lunes todos hubiéramos actuado distinto, pero como estaba tan naturalizado su respuesta fue de poquísima sensibilidad para una chica que está pasando esto”, contó. No quiso decir cuál fue la respuesta. “Me lo guardo porque no me interesa abrir frentes, cada uno accionó como le pareció”, comentó.

Calu también dijo que les contó a sus compañeros de la tira. Y que recién se enfrentó con la producción para dar un ultimatum. “Ellos me dieron una respuesta que me hizo sentir que estaba muy desamparada”, contó.

“Yo la pasé mal”, dijo. Explicó que cuando dejó la tira le pidieron que no dijera nada y que más tarde la llamaron para cerrar la historia. Ella se negó a grabar nuevamente con Darthés.

La actriz volvió a contar cómo fue lo que vivió con su compañero. “Sus hechos y sus excesos inapropiados me hicieron mucho daño”, indicó. Explicó que desde la primera vez que se sintió mal en las escenas le dijo a Darthés lo que pasaba. Él le contestó que no lo volvería a hacer, pero las cosas no cambiaron.

“Hubo excesos inapropiados fuera del guion. El guion no dice ‘beso, que le pone la mano en tal lugar’. Dice ‘beso’ y cada uno ve cómo quiere actuar ese beso. Una persona sabe cuándo se está pasando y cuándo no. Un día estaba en escena y mi cuerpo se paralizó. Dije, ‘esto no está bien’. Ni siquiera lo identifiqué. En 2012 estaba completamente naturalizado”, explicó.

Nota relacionada: El polémico video de Juan Darthés que compartió Calu Rivero

Se lamentó luego de no haber podido frenar la situación, a pesar de haberlo expresado desde el primer momento. “Actuar es de a dos, vos tenés que amar a tu compañero, a tu director. Yo tenía que hacer escenas donde le tenía que morder la espalda, aún cuando ya no quería”, contó, y explicó cómo llegó a tomar la decisión de irse de la tira: “No tuve el valor de decir basta y seguí, por la presión, porque era chica, porque era mi sueño y yo no lo iba a largar tan rápido. Creí que cuando me decía no lo hago más no lo iba a hacer más. Yo me paralizaba en la escena. Dije, ‘esto es insano’. Dije, ‘no me importa, me quedo sin trabajo’. Hubo una seguidilla de escenas mucho más comprometidas. Llegué a mi casa llorando, estaba con una amiga. Dije, ‘no aguanto más’. Le tengo que escribir y decirle que necesito hablar. Le mandé un DM. Yo nunca le di mi teléfono. Una es mujer y sabe cuándo sí y cuándo no”.

La respuesta a ese mensaje fue la misma de siempre, “ok, no lo hago más”. Pero eso no pasaba: “En un momento, mi amor propio dijo basta. Gracias a mi terapeuta, porque en mi cabeza era imposible irse de una tira. Me arrepiento de haber priorizado la carrera por sobre mi bienestar personal”.