El calvario de una nena de 11 años que contó en la escuela que su tío la violaba

Durante una clase de Educación Sexual en un colegio de Santiago del Estero, una nena de 11 años les contó a sus compañeras que su tío la violaba desde hacía tres años y que además de eso, la obligaba a ver videos pornográficos y hasta la amenazó con matarla si decía algo.

“Me mandaban a dormir en casa de mi abuela. Una noche iba a visitar a mis primos. Mi tío (hermano de su papá) me sacó de la pieza, me tapó la boca y me hizo cosas…”, confesó la nena, quien dijo que, al contárselo a su abuela, la acusó de mentirosa y le dijo “que no diga nada”.

La nena, reveló que la manoseaba y encerraba y que, durante esos momentos, además de violarla, le mostraba videos pornográficos, con mujeres en poses sexuales. “Todo lo que veía él quería que yo haga”, dijo la víctima, al contar la cronología de los abusos a los que fue sometida en Cámara Gesell, tras la denuncia de las autoridades de la escuela.

El hombre quedó detenido, bajo la acusación de “abuso sexual con acceso carnal”, mientras la fiscal Cecilia Rímini avanza con la investigación.