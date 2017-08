Cambiemos apuntó contra el municipio por el escrache a Macri

Los concejales salieron al cruce de Mauricio Weber, Director de Cooperativas de Viviendas, por haber participado en la protesta del sábado contra el Presidente. Entrá a la nota y leé el comunicado.

La visita del Presidente, Mauricio Macri, a Gualeguaychú todavía deja tela para cortar. Es que mientras el intendente le regalaba una bandera, un mate y le deba la bienvenida a la ciudad, Muricio Weber , Director de Cooperativas de Viviendas municipal, participaba de la protesta que se desarrolló en Andrade y España al rítmo de “Macri basura vos sos la dictadura”.

“No fui a protestar, pasé por ahí, vi gente conocida y me quedé”, aseguró con un curioso argumento Weber a quien se lo puede ver aplaudiendo junto al resto de los manifestantes. Más allá de la explicación, los concejales de Cambiemos enviaron un comunicado en el que repudian la participación del funcionario municipal.

El comunicado completo

QUISIERON EMPAÑAR LA FIESTA DE CAMBIEMOS

El pasado día sábado cuando todo Gualeguaychú se aprestaba a vivir una fiesta de la democracia, en las inmediaciones del Club Central Entrerriano un grupo minúsculo de personas realizaba una protesta bajo la modalidad de “escrache” por la presencia del Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Bajo el lema, “Macri basura, vos sos la dictadura” un grupo de vecinos se manifestaba en el mismo momento que el propio Intendente Piaggio entregaba al presidente, un mate, símbolo de diálogo y de confraternidad.

Para sorpresa, o no tanto, de muchos protagonistas uno de los participantes del escrache resultó ser un funcionario Municipal de primer orden como lo es el Director de Cooperativas de Viviendas Mauricio Weber, las imágenes que desde un primer momento circulan en las redes sociales y en la página web de diarios locales llenan de estupor y asombro, no por la modalidad de la protesta, sino porque nadie imaginó que alguien tan cercano al presidente municipal pudiera estar a las antípodas de lo que estaba viviendo toda una ciudad, una verdadera fiesta de la democracia.

PERO NO NOS SORPRENDE…

Porque a los pocos días de asumir el nuevo gobierno y en oportunidad de la llegada del Ministro del Interior Rogelio Frigerio para un acto de Inauguración de Viviendas aparecieron pancartas agresivas en toda la zona.

Porque en un tema tan sensible como es el tema de nuestros abuelos se adopto la misma modalidad de protesta mediante un solapado escrache a las oficinas de PAMI Gualeguaychú, también organizada y encabezada por otro funcionario municipal cercano al Intendente Martín Piaggio.

NOS PREGUNTAMOS…

Donde estaban estos funcionarios en los últimos doce años cuando se dilapidaban los recursos del PAMI, con prestaciones médicas de extrema precariedad y licitaciones bañadas de corrupción y siempre beneficiando a los mismos proveedores y perjudicando a los miles de Jubilados Gualeguaychuenses?

Donde estaba el Director de Cooperativas de viviendas mientras la corrupción de los funcionarios, hoy procesados y escondidos bajo fueros parlamentarios aniquilaba uno de los sistemas más importantes de construcción de viviendas y dignidad, como fue el sistema de cooperativas, el caso de Milagro Sala basta para muestra, sistema por el que paradójicamente hoy reclama cuando fueron sus propios funcionarios los encargados de llevar al sistema a la puerta del cementerio de sueños.

Está al tanto el señor Intendente Municipal de las acciones de sus principales funcionarios? si es así esto debería obligar a una mirada para adentro de su gabinete, porque ya debe haberse dado cuenta de que hay una sociedad que quiere olvidar este tipo de acciones que manchan la convivencia democrática.

Si no es así, cuestión que parece difícil, señor Intendente, es hora de llamar a la reflexión a sus hombres de confianza, y aprovechando su experiencia empírica, hacer cirugía mayor para que estos lamentables hechos no enturbien ni detengan el crecimiento de la ciudad que usted gobierna y que algunos de sus funcionarios intenta manchar.

PRENSA CAMBIEMOS