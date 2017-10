“Cambiemos no solo ganará sino que duplicaremos la diferencia”

El diputado provincial, Alberto Rotman del frente Cambiemos, analizó la campaña electoral en la provincia, y pronosticó un resultado electoral para las legislativas.

“Tengo la impresión que Cambiemos en nuestra provincia no solo ganará estas elecciones, sino que duplicaremos la diferencia en votos de las PASO de agosto último”, avizoró, y estimó que el frente político que integra también “está en condiciones de ganar en Concordia”.

En declaraciones a El Heraldo, Rotman hizo referencia a la campaña electoral en la provincia. “La veo muy polarizada, donde casi no existen las terceras fuerzas y pareciera que hoy, el gran elector es el presidente Mauricio Macri. No veo discusión de proyectos por parte de los candidatos y la única fuerza electoral de la Provincia que se nota es nuestra Coalición electoral Cambiemos, que está recorriendo seriamente todo el territorio provincial”, remarcó.

Y agregó: “Veo además, con asombro, la aparente quietud de los candidatos del Frente para la Victoria, donde el gobernador (Gustavo) Bordet necesitó ponerse al frente, tanto en los afiches como en los actos, tratando de frenar la estampida que se está produciendo, tanto en los militantes como en los dirigentes de segundas líneas de este Movimiento, como presintiendo un posible desastre electoral”.

En cuanto a cómo ve al Partido Justicialista de Entre Ríos, Rotman se excusó de opinar: “Siempre me he negado a opinar de mis adversarios políticos, no es mi estilo, pienso que cada uno es responsable ante uno mismo y ante la sociedad de sus pensamientos y sus conductas, solamente diré que hoy, lo veo profundamente dividido, como nunca antes y carente de iniciativas”, dijo.

Qué pasa con Salto Grande

“Hoy como está planteado por el oficialismo provincial: es solo un slogan de campaña que no tiene ningún sustento jurídico. Parece una aventura política. En primer lugar se deben plantear con toda claridad dos cuestiones centrales. Primero, ¿para qué queremos tener Salto Grande? Y en segundo lugar ¿Cómo vamos a gestionar la represa en manos de la provincia? Porque ojo, no vaya a ser cosa que terminemos matando a la gallina de los huevos de oro”, opinó.

“Paralelamente, -como viejo luchador en la defensa de Salto Grande -, la idea no me desagrada, fue uno de los enunciados que esgrimíamos través de la “La Comisión pro Defensa de Salto Grande”, en la década menemista cuando un sector del peronismo de ese entonces quería privatizarla y en ese momento todos, sin diferencia partidaria nos pusimos la camiseta de Concordia y la provincia.