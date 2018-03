Un cambio de actitud: Del “aquí me quejo” al “aquí agradezco”

Facebook, Twitter e Instagram son las plataformas más famosas y con mayor número de usuarios. Compartir fotos de la vida diaria es solo un porcentaje de lo que allí sucede: ahora se compra, se vende, se hacen grupos, eventos y hasta espacios para la queja y el agradecimiento.

Gualeguaychú se caracteriza por la creatividad de muchos de sus ciudadanos, pero también por la autocrítica que muchas veces se hace manifiesta sobre todo lo que rodea a la ciudad.

El grupo “Aquí me quejo” creado en Facebook desde hace cuatro años es uno de los más populares. Cuenta con un total de 25.795 usuarios de la ciudad que forman parte. Allí se presentan reclamos sobre el estado de las calles, descampados con residuos y hasta los cortes de energía eléctrica en el verano.

Te puede interesar: Pondrán dos urnas en la cancha de Juventud para juntarán fondos por Lourdes

Las quejas también se extienden hacia la mala atención de algún local comercial o el mal servicio de una firma. Los usuarios comparten sus impresiones y comentan sobre la problemática que muchas veces es general, y otras no tanto.

No conformes con “Aquí me quejo”, se creó un nuevo grupo: “Aquí me quejo (Política), que ascendió a la suma de 25.795 seguidores que discuten y polemizan sobre las cuestiones referentes a la actualidad del país, la provincia y la ciudad.

Cambio de paradigma

Puede sonar a idealismo, otra manera de ver la vida, el mundo, o simplemente de pararse frente a la vida. Muchas personas decidieron agradecer lo bueno, y no sólo quejarse por lo negativo o lo que no funciona como esperamos.

Alejandro Gallay, uno de los referentes culturales de Gualeguaychú, tomó la iniciativa y creó el grupo “Aquí agradezco” que en pocas semanas sumó 743 seguidores.

Aunque el número es muy inferior al grupo de las quejas, se trata de una iniciativa joven y que busca posicionarse como otra manera de ver lo que nos rodea.

Una señora agradeció el accionar policial por un suceso ocurrido en pleno centro; un joven destacó la tarea de Leonel Bentancur al encabezar la campaña de útiles escolares para los chicos que lo necesitan y también agradecieron la tarea de un grupo de vecinos que puso manos a la obra para que la placita de los chicos del barrio Villa Malvina quede realmente hermosa.

Balalo Fernández, escribió en el grupo: “La verdad es que me pone súper feliz ver cuando el esfuerzo de un gran grupo de vecinos y de gente que quiere colaborar con el barrio forman un gran equipo. Quiero agradecer a quienes colaboraron en este paso. A Gastón por donarnos tantos colores lindos que de ver la cara de los chicos contagiaba felicidad. A Esteban por donarnos parte del material y a los vecinos que de forma desinteresada (Héctor) día a día colaboran en algún rincón del barrio para que todo se vea más lindo”.

Estas son las pequeñas historias de gente que hace grande a Gualeguaychú. Las redes sociales no son ni buenas ni malas: son sus usuarios quienes pueden sumar una crítica constructiva, una queja respetuosa o un agradecimiento merecido.