Candela Ruggeri, ¿bajada de Enredados por pedido de Federico Bal?

La íntima amiga de Barbie Vélez se refirió a la explosiva versión: “Cada uno sabrá lo que hace”.

La información de Ángel de Brito resulta verosímil: Federico Bal le habría solicitado a la producción de Enredados que no contrate a Candela Ruggeri, la mejor amiga de Barbie Vélez. Como lo hiciera desde el estrado de ShowMatch, el conductor de Los Ángeles de la Mañana aprovechó el móvil desde Ideas del Sur para que la hija delCabezón contara su versión de los hechos.

Sin vueltas, el periodista contó: “Me enteré por gente de la obra directamente. Candela estaba por ser parte de Enredados, pero Federico Bal dijo ‘a esta no la quiero en el elenco'”. Tras oír a De Brito, Ruggeri se explayó: “No sé si fue así. Yo cuento lo que yo sé. Estaba re contenta, iba a reemplazar a Laura, que se bajaba porCombate Evolución, ya había empezado a ensayar con el director y ella. Y de un día para el otro me dijeron que preferían a una actriz con más experiencia. Está todo bien, yo entiendo que estoy en el medio y es así, un día estás, el otro te vas. Ya está, prefiero quedarme con eso”.

Luego, la modelo reflexionó: “Si me bajaron o no, bueno. Cada uno sabrá lo que hace…”. Para cerrar, Candela hizo un balance y admitió que se ahorró una incomodidad al no tener que hacer de pareja en la ficción del ex de su mejor amiga: “No estoy en esa obra, pero hice mi segundo Bailando. Ya está, lo que perdí por un lado lo gané en otro, hice mi segundo Bailando. Me quedo con eso, estoy haciendo otro año consecutivo más en ShowMatch, que es lo que más me interesa. Qué se yo, mejor por otro lado, porque también iba a ser incómodo estar en esa obra con ellos. Así que todo pasa por algo, yo me quedo con eso. Cada uno tiene que hacer lo mejor que puede”.