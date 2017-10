Caso Micaela: Wagner fue condenado a prisión perpetua por el femicidio

A criterio del Tribunal no se ha demostrado que haya participado otra persona en el crimen de la joven, pero sí existen pruebas para responsabilizar a Pavón por encubrimiento agravado. “La prueba es abrumadora” dijeron los jueces respecto al extenso análisis que realizaron respecto a los últimos momentos de la vida de Micaela.

En los argumentos expuestos en la mañana de hoy, el Tribunal expresó que se acreditó “el abuso sexual y el homicidio” en manos de Sebastián Wagner y asimismo descartaron la responsabilidad de Pavón. El condenado fue juzgado por homicidio triplemente agravado: “por alevosía, por femicidio y criminis causa”. La Justicia lo condenó a prisión perpetua a ser cumplida en el Penal en el que se encuentra actualmente.

ESCUCHÁ LA SENTENCIA

“Wagner intentó inculpar a Pavón, pero es totalmente inverosímil y no existen elementos probatorios que lo incriminen”, aseguraron. A criterio de los jueces “no se ha demostrado que haya participado otra persona en el crimen, pero sí existirían pruebas para responsabilizar a Pavón por encubrimiento agravado”.

Durante la lectura del veredicto, enumeraron una extensa lista de contradicciones de Wagner durante sus declaraciones: “que no recuerda si fue él o fue otro el que ahorcó a Micaela; luego dijo que fue Pavón con una soga, luego olvidó ese detalle y que fue él quien quiso reanimar a Micaela haciéndole respiración boca a boca”,

En otro pasaje, el Tribunal expuso que “Wagner secuestró, violó y mató a Micaela” y que muchas de “sus declaraciones son contradictorias, inverosímiles” y que “rozan lo absurdo”.

Respecto a la personalidad del condenado, se manifestó que sus antecedentes fueron tenidos en cuenta aunque no se lo juzgó por hechos ya juzgados y resaltaron que su contextura física podía permitirle reducir solo a una mujer.

En cuanto a Otero, el hijastro de Wagner, dictaron su absolución por no haber ningún elemento probatorio en su contra. por lo que cesa inmediatamente su prisión domiciliaria y recupera su libertad.

Respecto a Néstor Pavón. “el tribunal no tiene dudas que la materialidad de los hechos estuvieron a cargo de Wagner, pero se probó que Pavón lo ayudó a fugarse de Gualeguay, acompañándolo para ser trasladado a Buenos Aires y dándole dinero”.

Expresaron que Pavón incurrió “en hechos graves y que entorpeció la investigación”. El encubrimiento agravado prevé una pena de 1 a 6 años de prisión. Finalmente el Tribunal resolvió condenar a cinco años de prisión efectiva.

El análisis de los mensajes

El Tribunal expuso los mensajes de texto entre Nora González y Pavón el día del asesinato. Allí le cuenta el estado en el que encontró a Wagner esa mañana del 1 de abril. En uno escribe: “Buenas tardes, sé que le debo mis disculpas por lo de anoche, pero Seba dijo que se iba de casa y se iba a quedar ahí. Hoy lo encontré lleno de barro, me da pena y bronca porque va a perder todo así. Ahora no se levantó todavía. Él me dijo que no le cuente de esto, pero si se va a quedar ahí, quiero que haga las cosas bien”.

Con estos mensajes, el Tribunal puso en duda el relato “mendaz de Wagner”, al pedir que su patrón no se entere del estado “deplorable en el que había llegado a su casa”.

Aseguraron que Wagner fue a trabajar esa mañana como coartada para disimular lo que había hecho; luego preguntaron ¿Porqué Pavón ayudó a Wagner a ocultar pruebas y a escapar de la ciudad? Él condenado por encubrimiento dijo que era por temor y por la relación que tenía con el imputado.

A la salida de los Tribunales se registraron algunos disturbios y agresiones verbales hacia Néstor Pavón, por haber ayudado a encubrir el femicidio que conmovió al país.