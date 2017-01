Caso Tamara: “No caben dudas que hubo un deficiente servicio de salud de la Provincia”

“La falla existió, porque sino la madre no podría haber recorrido un raid con contracciones desde Gualeguaychú hasta Concordia, pasando por Gualeguay”, afirmó el abogado Oscar Berta, director de asuntos Jurídicos, en diálogo con ElDía.

Estela Gigena

El funcionario dio detalles sobre la investigación sumaria que se inicia en el Ministerio de Salud por el caso que salió a la luz en ElDía esta semana relatando la odisea que debió padecer una joven madre primeriza – a la que le habían indicado una cesárea- y finalmente tuvo un parto normal después de haber recorrido tres hospitales en un raid de 400 kilómetros sobre una ambulancia.

Berta explicó que “el 25 de enero el Secretario de Salud inició de oficio una actuación para que la División de Asuntos Jurídicos indique los pasos a seguir en relación al hecho que es el público conocimiento ocurrido el pasado 17 de enero. Con motivo de esa nota donde el Secretario de Salud nos describe la circunstancia del hecho y lo que entiende serían deficiencias en la prestación de servicios de salud por parte del Hospital Centenario de Gualeguaychú y el San Antonio de Gualeguay, es que nos requiere qué es lo que correspondería llevar adelante. Se inició el expediente, y ayer la Dirección emitió un dictamen en el cual le propone al Ministro que se dicte un decreto por el Poder Ejecutivo mandando a instruir una información sumaria para que se investigue la verdad de los hechos y las responsabilidades de las personas que intervinieron o no intervinieron en el caso, o sea, por acción o por omisión”.

Berta especificó que en ese sumario se recabarán las declaraciones testimoniales que correspondan. “Si de eso deriva responsabilidad personal de algún empleado en planta permanente deberá instruir un sumario”, dijo y aclaró: “en el caso de responsabilidades políticas, al no tener estabilidad en los cargos, el Gobernador deberá saber las medidas que tiene que tomar al respecto”.

- ¿Se refiere a los directores de ambos hospitales?

– Me refiero en general a cualquier funcionario que pueda surgir de la investigación, que tenga algún grado de responsabilidad en el hecho. Es decir, el Hospital tiene un director, tiene un secretario técnico y cualquier otro funcionario que pueda tener algún grado de responsabilidad. Esas son responsabilidades políticas. Las responsabilidades disciplinarias del personal será lo que surja de la investigación. Me refiero al servicio de guardia y a cualquier otro servicio que deba haber intervenido y que no lo hubiese hecho.

– ¿A todos los involucrados se les tomará declaración?

– A todos los que considere la investigación que haya que tomarle declaración se le toma. Implica una amplia información respecto de todos los involucrados, a la víctima –Tamara-, a la madre, a la familia y al que corresponda, para que podamos saber con certeza qué es lo que ocurrió.

CADENA DE RESPONSABILIDADES

- ¿Este tipo de investigación sumaria es común en el ámbito de la salud?

– Desde el punto de vista del procedimiento es común. Y así debe ser porque cuando uno no tiene determinado con certeza quién es el responsable de algún hecho tiene que instruir una información sumaria. Cuando se llegue a la conclusión de que hay personas responsables, sean una, dos, tres o diez, a cada uno, si tienen un cargo de planta permanente y en ese cargo cometieron esa irregularidad, en ese caso recién se les instruye el sumario que va directamente a esa persona; se le endilga un hecho concreto y puntual. Es un sumario a cada uno por la responsabilidad que tuvo individualmente en el hecho.

– ¿Y si no fuera de planta permanente?

– Por ejemplo, un jefe de servicio interino que no tenga un cargo por concurso, por ejemplo, que tiene responsabilidad en el hecho directamente, puede dejarse sin efecto la designación interina sin requerir un sumario administrativo.

- ¿Ha habido algún caso similar donde haya caído la responsabilidad, por ejemplo, en el director de un hospital y el Gobernador haya tomado alguna medida?

– En esta gestión hasta la fecha no. Pero no queremos adelantarnos de quienes son los responsables de este hecho porque primero tendríamos que investigarlo. De hecho, todos los funcionarios tenemos la renuncia a disposición del Gobernador los 365 días del año. Con lo cual en una circunstancia como esta, y más aún cuando estamos hablando de la salud pública, no cabe dudas que estamos todos impuestos el día que corresponda a dar un paso al costado. Pero tampoco podemos endilgarle en este caso al Director la responsabilidad del hecho, porque no se ha investigado todavía. Es lo que justamente nos garantiza el trámite de la información sumaria: la posibilidad de que todos lo que correspondan que se presenten a declarar, declaren. Recién a partir de ahí uno puede tener la certeza de qué es lo que ocurrió para poder saber dónde estuvo la falla en el servicio de salud de la Provincia. Claramente la falla existió. No caben dudas que hubo un deficiente servicio de salud de la Provincia, porque sino la madre no podría haber recorrido un raid con contracciones desde Gualeguaychú hasta Concordia pasando por Gualeguay. Esto está claro.

– ¿Estimativamente, cuánto tiempo puede llevar la investigación sumaria?

– La ley 9.755 establece que las informaciones sumarias tienen una duración máxima de un año y a partir de ahí ya no se interrumpen los plazos de prescripción. Es decir, uno no podría tramitar más de un año como máximo una información sumaria. Lo cual no debe decir que deba demorar tanto tiempo porque las instrucciones que tenemos tanto del gobernador como del señor ministro son de actuar con premura en el caso. Creemos que este caso amerita una rápida respuesta por parte de la Provincia en cuanto a lo que ocurrió, por ese motivo las instrucciones que tenemos son que en el menor tiempo posible se pueda tener con claridad la certeza de lo que pasó el día 17 de enero.