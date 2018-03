Central no tuvo resto y cayó ajustadamente frente a BH

En un juego de muchos errores y goleo bajo, el rojinegro pagó caro sus falencias y cayó 63-58 en Gualeguay. Tuvo para empatarlo pero jugó mal la última bola y no pudo sostener su buena racha.

Daniel Serorena

Central tropezó en Gualeguay ante un combativo BH en un partido feo para la vista, cerrado y de muchos errores, que además tuvo un arbitraje espantoso, que condicionó ambos elencos y cometió errores groserísimos.

El primer cuarto fue claramente dominado por los locales, que con el buen trabajo de Novello adentro, la claridad de Forastieri en la conducción y el oficio de Rebecchi, sacó diferencias ante un Central liviano defensivamente y que apenas pudo poner la pelota adentro dos veces para Arca, pero el tandilense debió dejar la cancha con dos prematuras faltas.

Central no tuvo claridad para jugar las ofensivas, todas fueron muy forzadas y solamente una saludable aparición en el juego de Jorge Schaff le dieron goleo al equipo de Pestuggia, que perdió claramente el cuarto 20-11.

Como pasó en otros juegos, la defensa zonal volvió darle resultado a Central. El rojinegro se recostó en una defensa 2-3 que complicó a BH, porque cuando el equipo local rotó su plantilla, no tuvo las mismas respuestas. Del otro lado, con Schaff sabiendo ocupar espacios y convirtiendo cerca del canasto, además de un buen pasaje de Sieiro o Olocco en el partido, Central se fue arrimando. Un triple de Morel y dos buenas defensas, permitieron que el rojinegro se ponga en juego, ya con un arbitraje plagado de errores para ambos lados que por momentos fue un inconveniente en el juego.

Así el rojinegro se pudo en partido, de nuevo con Arca en el poste bajo y llenando a problemas a BH, que sin Rebecchi en cancha tuvo problemas para poder atacar, falló mucho a distancia con Echeverría y Fernández y lo sintió, llegando al cierre de primer tiempo con los locales arriba 32-30.

Los errores de Central volvieron en el tercer cuarto y se profundizaron. BH encontró respuestas con Novello ganando el duelo sobre Arca, Central apenas convirtió 4 puntos con el pivot tandilense en casi cinco minutos de partido y del otro lado se vio lo mejor de los gualeyos. Con Forastieri dominante, Rebecchi apareciendo en el juego interior y Novello aportando todo su oficio, BH se despegó por 15 (49-34) ante un Central lleno de dudas.

Sin embargo, con más coraje que juego y empujado por su amor propio, los de Pestuggia terminaron maquillando un flojísimo cuarto y metieron una ráfaga de 7-0 con tres libres incluidos de Giaveno en el final, para entrar al último cuarto 49-41 abajo y con una pequeña luz de esperanza.

BH mantuvo la distancia con Rebecchi ganando sobre Schaff, pero del otro lado el propio alero de Central respondió por su equipo (22 puntos), sosteniendo la ilusión. BH forzó tiros por una buena defensa de Central, que con una atropellada que encabezaron Sieiro y Schaff se animó.

En el minuto final el rojinegro tuvo sus chances, atacó con 25 segundos por jugar y solamente 3 puntos abajo, pero jugó mal la carga y perdió la posibilidad de tomar un tiro para empatarlo, BH no falló en la línea y el triunfo quedó en manos del local.

FICHA

BH Gualeguay 63

M. Gómez 8

A. Forastieri 15

J. Fernández 0

F. Rebecchi 14

M. Novello 18

I. Echeverría 0

I. Chale 6

J. Recalde 0

J. Lerosse 2

DT: Nicolás Scheppens

Central Entrerriano 58

M. Morel 5

G. Sieiro 13

J. Schaff 22

M. Olocco 5

A. Arca 10

J. Gerlero 0

L. Maglione 0

J. Giaveno 3

DT: josé Pestuggia

Estadio: Islas Malvinas – Parciales: 20-11; 32-30; 49-41 – Árbitros: N. Raggio – R- Abelardo