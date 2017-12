Central visita a Olimpia en Paraná por dos puntos de enorme valor

El rojinegro buscará despedir el año con una victoria fuera de casa y tratará de dejar una mejor imagen en relación a la derrota del viernes ante Atlético Tala. Leandro Maglione está descartado por una lesión en su pie derecho.

Central viene de una dura derrota en casa ante Atlético Tala, mostrando una floja imagen en el primer tiempo, pese a una recuperación que no fue suficiente en el segundo tramo del juego, con varios jugadores que estuvieron muy por debajo del nivel esperado.

El principal problema de Central está pasando por el ataque, dado que defensivamente venía jugando buenos partidos y, pese a un flojo primer tiempo ante los talenses, logró reacomodar las cosas y defendió como acostumbra en el segundo tiempo. Ofensivamente el rojinegro hace varios partidos que viene mostrándose como un equipo previsible, con pocas variantes al momento de convertir y que apoya demasiado sus expectativas en ataque de lo que produce Manuel Olocco en el poste bajo o del tiro a distancia, que no siempre resulta una buena alternativa y en algunos encuentros ha sido el argumento elegido para tratar de desnivelar.

El juego de esta noche será el último del platense Axel Weigand con la casaca del rojinegro, dado que el jugador acordó con la dirigencia rescindir su contrato y no seguirá formando parte del equipo a la vuelta del receso de fin de año. Por el momento, desde la dirigencia no se han dado indicios sobre posibles reemplazos, una situación que será fundamental para Central en la vuelta al trabajo prevista para el 10 de enero. Además, el cordobés Leandro Maglione se perderá el choque de esta noche por una lesión plantar producida en el cierre del encuentro del viernes ante Atlético.

Olimpia viene de una duda derrota de visitante ante el puntero Peñarol de Tala, jugando un flojísimo primer tiempo donde perdió 60-28 dando todo tipo de ventajas defensivamente. La mejoría del segundo tiempo no alcanzó y el equipo de Santiago Vesco sumó otra derrota que lo dejó en el fondo de las posiciones.

Los paranaenses recuperaron a Andrés Horst y Adrián Almeida, que estuvieron ausentes en varios juegos por lesiones y en el partido de esta noche volverá a contar con el escolta Alan Guanco, que estuvo ausente en el partido ante Peñarol.

Programación

21.30 Olimpia – Central Entrerriano (Árbitros: A. Aramayo – E. Corradini)

21.30 BH Gualeguay – Regatas Uruguay (Árbitros: J. Domínguez – M. Robles)

21.30 Atlético Tala – Peñarol (Árbitros: R. Barón – D. Ortiz)

22.00 Ferro Concordia – Capuchinos (Árbitros: J. Zweiffel – D. BErnachi)

22.00 Unión de Goya – Atlético Saladas (Árbitros: J. Caamaño – G. Estagirribia)

Posiciones

Peñarol 21

Regatas Uruguay 19

Atlético Saladas 19

Atlético Tala 19

San Martín CC 19

Capuchinos 18

Central Entrerriano 17

Ferro de Concordia 16

BH Gualeguay 15

Olimpia 13

Unión de Goya 13