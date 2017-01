El Centro de Salud Artusi no consigue Director que se haga cargo por $12.000 mensuales

Lo confirmó a ElDía el Coordinador Departamental de Salud, Carlos Gauna. Hay faltante de algunos medicamentos. Hace cuatro meses renunció el exdirector y “es difícil conseguir un médico”, dijo el funcionario: “cualquier consultorio médico particular es mucho más rentable”.

Estela Gigena

Gauna confirmó que el exdirector, Ignacio Feroldi, renunció hace cuatro meses y “se intentó hacer una nueva transición con el nuevo director, pero no se pudo lograr. Así que actualmente está sin director y yo me encuentro en la búsqueda de uno nuevo. Mientras tanto, trato de asumir todas las cuestiones del Centro, como por ejemplo ésta (el intento de ingreso de desconocidos que rompieron el vidrio de la puerta)”, explicó.

El Coordinador de Salud dijo entonces que “el tiempo transcurre y no es fácil conseguir un médico para la dirección en general” y confió: “Es muy crítico el tema recursos humanos médicos”.

– ¿Por qué es difícil?

– Porque en realidad es un recurso que escasea. El recurso profesional en general es escaso y el médico, más aún todavía.

– ¿Es que los médicos no quieren hacerse cargo de un Centro de Salud?

– No es que no quieren hacerse cargo. Quizás tienen otros compromisos. O tienen otras obligaciones asumidas. Y encontrarse con la dirección de un Centro no a cualquiera le gusta, porque si bien tiene que ver con lo asistencial de la profesión, no hay que olvidar que tiene función ejecutiva y administrativa también.

– ¿Cuánto cobra un director de un Centro de Salud como el Artusi?

– Aproximadamente 12 mil pesos. Cualquier consultorio médico particular es mucho más rentable para llevar a cabo su función.

– ¿Es verdad que en el Centro de Salud les están faltando medicamentos, como ibuprofeno?

– En general no. Ese tipo de droga viene bajo la nómina de medicamentos del Plan Remediar. Puntualmente, por algún medicamento de ese nomenclador – que son 36- puede haber faltantes, más aún en un Centro sin director, donde hay algunas cuestiones que se empiezan a deslizar.

– Porque no hay quien gestione…

– De hecho ahora con este tema del intento de robo, nos hemos estado manejando con los administrativos y las promotoras de salud en el tema de las denuncias correspondientes y de las otras actividades. Es una situación que obviamente no es la ideal, pero también es lo que podemos hacer.

EN BUSCA DE DIRECTOR

– ¿Tiene que ser exclusivamente médico para ser director del Centro de Salud?

– En ninguna parte la reglamentación dice que tiene que ser obligatoriamente un médico, pero desde el punto de vista de mi experiencia – que es corta -, pero también teniendo en cuenta las opiniones en general, las veces que no ha sido médico no me fue bien. He tenido la experiencia de odontólogos en Centros de Salud y no me fue bien; experiencia de odontólogos en hospitales y tampoco me fue bien. Y sé de algunos Centros de Salud de otros Departamentos, que a raíz de la falta de médico, – en otros lugares escasea más aún el médico – intentaron hacerlo con algunos licenciados, llámese licenciado en trabajo social o psicólogos, y tampoco tuvieron resultados satisfactorios. Por eso quiero intentar hasta lo último, aunque parezca que la situación se dilate demasiado, conseguir un médico.

– ¿El personal está todo en planta permanente?

– No. Hay personal suplente también. Son suplentes de cargo. Uno en la Provincia tiene empleados de planta permanente – pueden ser profesionales o de escalafón general -, y suplentes, que también pueden ser profesionales o de escalafón general.

- ¿Cree que en un corto o largo plazo va a poder solucionarse la dirección del Centro de Salud, o espera que venga algún médico joven que recién empieza y le sirva ese sueldo?

– No. Justamente la perspectiva actual es al revés. Muchas veces los médicos más jóvenes son los que más piensan y seleccionan las opciones. Muchas veces, en el día tras día uno se encuentra con que son los mismos nombres los que se ponen el equipo al hombro y salen adelante. El recambio generacional es una fase muy objetiva, muchas veces no refleja todo su contenido. Si me pregunta ¿Para cuándo va a tener un director? Tengo que responder: ‘No sé’. Obviamente, pienso – porque ya estuve dialogando con otros colegas – que a la brevedad lo voy a poder solucionar. Pero no puedo dar una fecha…