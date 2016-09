CFK fue llamada a indagatoria por la obra pública vinculada a Báez

Lo dispuso el juez Ercolini en la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al Grupo Austral; también fueron citados Julio De Vido y Lázaro Báez, entre otros; deberá presentarse el 20 de octubre.

La ex presidenta Cristina Kirchner fue llamada a declaración indagatoria por el juez Julián Ercolini en la causa por el supuesto direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral Construcciones.

Así lo informó el Centro de Información Judicial (CIJ) a través de su página web. La ex mandataria fue convocada para el próximo 20 de octubre. También fueron citados el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el empresario kirchnerista detenido, Lázaro Báez, el ex secretario de Obra Pública, también en prisión, José López, y Abel Fatala, entre otros.

“Existen elementos de convicción suficientes como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a prestar declaración indagatoria”, expresó el juez en el documento, enmarcado en la causa que investiga la concesión de rutas otorgadas en beneficio del empresario patagónico afín a la familia Kirchner, Lázaro Báez, durante su gestión.

Ercolini detalla en el fallo que su pedido de indagatoria se basa en los argumentos que le otorgaron, justamente para pedir ese llamado, los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques,en el marco de la causa por asociación ilícita que impulsó la diputada Elisa Carrió y luego de recibir los informes de la actual gestión de Vialidad Nacional.

Pollicita considera que entre Cristina y Lázaro hubo negociaciones irregulares en las que ella, desde el cargo máximo del poder político, le otorgaba al empresario los mejores y más caros proyectos, convalidaba los sobreprecios y el incumplimiento de los contratos, y, a cambio, el empresario de la obra pública le pagaba por la concesión de sus hoteles precios por encima del mercado.

Los primeros días de septiembre, los fiscales enviaron una lista de 227 puntos de prueba que tienen a la ex presidenta como responsable de un “plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial” a Lázaro Báez.

Pollicita es uno de los fiscales con mayor experiencia en casos de corrupción perpetrados durante el kirchnerismo. Viene investigando, desde 2008, la megacausa que se inició con la denuncia de Elisa Carrió por asociación ilícita. (fuente: La Nación)