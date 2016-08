Chemes reclamó “medidas urgentes” para productores en crisis

El vicepresidente de CRA, Jorge Chemes, ponderó las medidas del gobierno para el sector en el largo y mediano plazo, pero reclamo con vehemencia “medidas urgentes” para los productores en crisis.

En la 122 Exposición Rural de Concordia, el dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) destacó el cambio que se ha dado en la relación entre el sector agropecuario y el gobierno. “Ya no somos sólo el bolsillo y el recurso fiscal. Estamos recuperando nuestro verdadero rol: Producir alimentos, generar recursos y seguir apuntalando el país”, alentó sin perder de vista que “en este proceso, en estos largos años, hemos dejado demasiados heridos en el camino” aunque instó al gobierno a “poner todo de sí para evitar que caigan otros tantos más” para lo que reclamó “medidas de acción inmediata que contengan al productor que no tiene a qué aferrarse”

“Sabemos que las medidas en el mediano y largo plazo están bien orientadas. Somos conscientes de que los funcionarios están poniendo lo mejor de sí para alcanzar los objetivos, pero también somos conscientes de que un amplio sector del campo necesita medidas con desesperación. Con urgencia”, contó. Y, agregó: “Hay sectores como las economías regionales, la lechería que se está achicando y generando un nivel de concentración preocupante y el porcino que atraviesan una etapa terminal”, lamentó

“En el interior, estas economías son muy importantes y hacen al desarrollo y crecimiento de lo local. Hacen a la vida del interior del país. Es fundamental ver las consecuencias sociales que podemos tener sino atendemos con inmediatez estos problemas”, pidió Chemes en el predio de Camba Paso.

“HAY QUE SALVAR AL PRODUCTOR QUE NO TIENE DONDE AFERRARSE”

Finalmente, el ex diputado nacional reclamó al gobierno que “salve al productor que no tiene donde aferrarse” y garantizó que el campo “tiene las propuestas para que las soluciones no las pague el Estado y tampoco la gente. Estamos arriba de un mismo barco. Todos tenemos que llegar al destino de éxito que tiene este país. Pongamos sentido común, criterio y una visión clara acerca del rumbo que vamos a tomar para alcanzar el futuro grande que nos merecemos”, dijo Chemes en Concordia