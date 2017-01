Chiqui Tapia: “Puede que FIFA nos desafilie”

El presidente de Barracas Central no descartó la posibilidad de que el llamado a elecciones tenga repercusiones negativas y deseó que “ojalá no pase”. Además, opinó: “Veo difícil que arranque el campeonato si los futbolistas no cobran”.

Tras la reunión de asambleístas que se celebró en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y derivó en una solicitud para llamar a elecciones en febrero, Claudio Tapia explicó la situación actual.

“Hay que democratizar al futbol argentino para empezar a un cambio y eso se logra llamando a elecciones. El 15/2 la AFA tendrá un nuevo presidente”, manifestó el presidente de Barracas Central. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que la FIFA intervenga: “Puede que nos desafilien, ojalá que no”.

Además, habló sobre su posible candidatura para los comicios: “No soy el salvador del fútbol argentino. Soy una solución. Pero el fútbol necesita un solo candidato con el apoyo de todos”.