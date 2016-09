“Chorro que mató, chorro que hay que matar”, dijo el padre del joven asesinado

La víctima había sido papá hacía 20 días. Preparan dos marchas para reclamar seguridad.

El crimen de Juan Ignacio Tejero Ilamendi (22), papá de un bebé de 20 días, conmocionó a Lanús, una de las zonas del Conurbano más golpeadas por la inseguridad. “Que se pague pena con pena; chorro que mató, chorro que hay que matar”, reclamó hoy Juan Carlos, padre de la víctima.

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la justicia por mano propia, días después de la polémica desatada en torno al médico que mató a un ladrón durante un asalto, en Loma Hermosa, partido de San Martín.

Despedida. EL sepelio de Juan Ignacio Tejero, asesinado durante un robo en Lanús. (Juan José Traverso) Despedida. EL sepelio de Juan Ignacio Tejero, asesinado durante un robo en Lanús. (Juan José Traverso)

En diálogo con Radio Mitre, Juan Carlos relató el dolor que siente tras la el asesinato de Juan Ignacio. “No sé cómo seguir. No sé cómo será el día de mañana, no sé cómo seguir. Me quiero ir con mi hijo”, explicó.

El crimen fue cometido el lunes a la noche en Gerli, partido de Lanús. La víctima había dejado a su hijo en la casa de la casa de su suegro. Cuando salió a comprar comida junto a su esposa, fue sorprendido por dos ladrones que intentaron robarle su Peugeot 308. El joven atinó a poner marcha atrás, aceleró para escapar y el ladrón lo ejecutó de un balazo en el pecho.

El suyo fue el homicidio número 23 cometido en Lanús desde que asumió la intendencia Néstor Grindetti (PRO), en diciembre del año pasado. Clarín confirmó que al menos 12 fueron durante robos. Por esa razón, vecinos preparan dos marchas hacia la Municipalidad, programadas el 16 y el 23 de septiembre.

Acompañado por familiares y amigos que fueron a despedir a Juan Ignacio, su padre reclamó soluciones a las autoridades. “Que la ministra Patricia Bullrich vaya a las villas y, como sacó las drogas, saque las armas”, exigió. (fuente: Clarín)