El Colegio Médico advirtió corte a obras sociales y desató polémica

La institución publicó la finalización de los acuerdos vigentes que opera mañana y generó la molestia del Iosper y una respuesta de la Federación Médica. Desde el Colegio local aseguran que es lo acordado con el consejo directivo de Femer.

Además de las reacciones institucionales, en el medio están los afiliados. El comunicado genera cierta zozobra, dado que es incierto el panorama y la cobertura en salud depende de los convenios que puedan lograrse con cada obra social.

El domingo, el Colegio Médico de Gualeguaychú publicó en ElDía un comunicado informando a los afiliados a las obras sociales que “la Federación Médica de Entre Ríos resolvió DENUNCIAR (finalización del convenio), con fecha 31 de agosto de 2016, los convenios vigentes. A partir del 01/09/2016 los afiliados serán considerados como pacientes particulares hasta tanto se celebren nuevos convenios para consultas, prácticas ambulatorias y cirugías”. A continuación detallaba la nómina de obras sociales alcanzadas por la medida.

Como respuesta, ayer Fernando Cañete, presidente del directorio del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos – Iosper – anunció que realizará contratos individuales con profesionales de Gualeguaychú si el Colegio Médico decide finalizar los convenios y prestaciones.

En declaraciones a Canal 9 el funcionario fue más allá y cargó toda la responsabilidad sobre la entidad, por publicar el listado de obras sociales y también algunas prestaciones de Iosper. Opinó que la decisión fue unilateral por parte del Colegio Médico de Gualeguaychú. “Me parece que es muy imprudente salir a decir que va a dejar sin cobertura de salud a los afiliados, me parece irracional”, enfatizó Cañete.

“Si ellos deciden finalizar las prestaciones, no hay ningún inconveniente. Nosotros arbitraremos los medios para hacer convenios individuales, algo que estaba cerrado, que el Iosper había tomado la responsabilidad y el compromiso de no incorporar más”, sostuvo y agregó: “Si ellos quieren tomar esa decisión, no hay problemas; saldremos a incorporar para trabajar a los profesionales de Gualeguaychú, pero por supuesto que mientras esté esta gestión, el Colegio Médico de Gualeguaychú no pisa más el Iosper”.

PRESIONES

Por su parte, el presidente de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), Rodolfo Nery, en diálogo con ElDía desde Cero consideró que “esa solicitada es un poco precipitada, porque desde la Federación Médica nosotros lo que hemos hecho, y de acuerdo al Consejo Directivo, es tratar de clarificar los convenios que no estaban claros por el tema del Coseguros, que estaba pactado verbalmente o en algún anexo, y no estaban plasmados en el convenio y tampoco la cuestión en el pago a los 30 días”.

Además, indicó que “hemos estado negociando con muchas obras sociales y con otras ya arreglamos; algunas se han hecho cargo del Coseguros, como pasa con la de Panaderos de Concordia, que se manejan sin cobrarle nada al afiliado. Hay muchas con diversas variantes que estamos en estos días para terminar la firma o de hecho alguna contrapropuesta que hay que analizar”.

- ¿La solicitada del Colegio Médico de Gualeguaychú se replicó en otras ciudades?

– Eso lo sacaron en Gualeguaychú por su cuenta. Fue una cuestión donde además, le anexan las obras sociales que tienen cortadas ellos en Gualeguaychú, localmente, más otros convenios que no sé cómo los van a enmarcar.

- ¿Considera que es una presión de parte del Colegio al estar en plena negociación?

– Todo el mundo ha interpretado eso. No la cuestión de la Federación Médica. Tenemos una relación formal con las obras sociales; independientemente de una cosa u otra hay una cuestión de respeto. Lo que se revé de los convenios son los pagos de aranceles, depende del marco inflacionario que haya o de cómo venga la situación. Estamos charlando el tema con las obras sociales que están en ese listado. La cuestión es por el atraso de pagos o arancelarios. No es todo tan así, o blanco o negro.

BIANCHI: “NOS ESTÁN VENDIENDO PESCADO PODRIDO”

ElDía consultó a uno de los integrantes del Colegio Médico local, Emilio Bianchi, quien aclaró, en principio, que “lo que publicó el Colegio Médico fue el mandato absoluto del Consejo Directivo de Federación Médica, que resolvió denunciar los convenios vigentes 30 días antes. Avisarles y llamarlos a negociación a distintas obras sociales, para replantear los nuevos valores.

- ¿Esto se hace habitualmente?, ¿han publicado comunicados informando que finalizaban?

– La denuncia de los convenios se resolvió en Consejo Directivo. Denunciar todos los convenios. Lo que pasa que por una cuestión práctica se decidió tomar el 60 % a partir del 1º de agosto, que se cumplían los 30 días a partir del 1º de septiembre, y después se retomarán a partir del 1º de septiembre denunciar el resto el otro 40 % que no se denunciaron hoy. Es por una cuestión práctica de negociación. Acá se está desoyendo lo que dijo el Consejo Directivo se está malinterpretando.

– ¿Por qué la sorpresa de Cañete y de Neri ante esta publicación?

– Cañete me sorprende porque está en IOSPER. No sé que contesta Cañete. Lo que pasa que es uno de los mentores de la ley antiplus en la cual, que quede en claro, no estamos en desacuerdo. Nosotros en Gualeguaychú tenemos convenios locales que podemos decidir nosotros. Los otros son convenios a través de la Federación Médica de Entre Ríos. De esos locales, con más del 93 % de los convenios ya reconvinimos. Nos están vendiendo pescado podrido que la verdad, no tiene nada que ver, como que Gualeguaychú es la causante de esto y no lo es, bajo ningún punto de vista.

– Algunos interpretaron que sería una presión en medio de la negociación

– ¿Qué presión en medio de la negociación?, si lo único que estamos diciendo es la verdad absoluta: que Federación decidió en Consejo Directivo denunciar los convenios, clarificar, poner blanco sobre negro ante esta situación totalmente anómala.