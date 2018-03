El concejal Echandi, sin filtro: las 10 frases destacadas de la entrevista en ElDía desde Cero

Esta mañana, el legislador del bloque Cambiemos del Concejo Deliberante de Gualegaychú dialogó con ElDía desde Cero. Habló del Intendente, de la actual gestión y de la interna de Cambiemos.

Sobre la mención del intendente Piaggio al Consejo de Seguridad en la apertura de sesiones:

“En lo personal me parece una tomada de pelo. Lo digo así porque en la apertura de sesiones 2017 hizo mención a nuestro proyecto, y (dijo) que le iba a dar importancia durante este año. Estaba todo convenido para que saliera el Consejo de Seguridad como ordenanza, pero se fue quedando dormido en algunos escritorios con el cuento que había que confirmar todas las partes”.

Sobre el acercamiento entre Javier Melchiori y Nicolás Mattiauda:

“El acercamiento existió. La relación es excelente entre Javier Melchiori y Nicolás Mattiauda. Eso lo puedo confirmar. No puedo confirmar que hoy esté blanqueado de parte del grupo que sea Javier Melchiori (el candidato de Cambiemos para la intendencia 2019). En mí pensamiento siempre estuvo. Lo he blanqueado en los medios.

Sobre el consenso para que el candidato sea Melchiori:

“Se está hablando de un adelantamiento de elecciones. La campaña nos va a pasar por arriba si no nos movemos rápido. En este contexto, me parece que lo mejor es cerrar líneas y el candidato que lo merece, porque ya lo demostró, perdió la elección anterior por 200 votos, es Javier Melchiori. Pero no está todo cerrado. No se ha hablado con las bases. Ha habido una reunión en el partido antes de ayer (donde) se limaron asperezas.

Sobre la posibilidad de interna en Cambiemos:

“Tenemos que ser respetuosos del espacio de Cambiemos. Estamos hablando de Mattiauda y Melchiori, y seguro que el radicalismo va a tener su candidato y va a haber una interna, casi seguro”.

Sobre el posible desdoblamiento de las elecciones:

“No me preocupa. Todos los años se habla de lo mismo cuando un candidato a gobernador ve peligro en otra lista. Pero creo que es justo. No lo veo mal”.

Sobre la posibilidad que el adelantamiento perjudique a Cambiemos en Gualeguaychú:

– “No lo creo. Sería justo. Iríamos a un mano a mano en lo local y no nos estaría arrastrando ningún gobernador, ni presidente. En este caso, que Macri estaría muy bien y no tendría de competidor a la vista para el 2019, sería una ventaja una lista sábana. Pero también tenemos que tener la capacidad para ganar una elección sin que lo arrastre ningún candidato nacional”.

¿Piensa que será Martín Piaggio el rival de Cambiemos para la intendencia?

“Estoy convencido que va a ser Martín (Piaggio) el candidato a intendente por el Frente para la Victoria o por el Partido Justicialista. No me caben dudas. Porque no le estaría dando para un puesto mayor, un puesto al de intendente es gobernador, un senador no es más importante que una intendencia. A mi criterio, a Martín no le daría para pegar el salto”.

Sobre la aceptación a su gestión que logró Piaggio en dos años:

“Ves cierto número de encuestas que sacan los políticos y le da muy bien a Martín en algunos casos. Tenemos que ser sinceros y justos. Yo, que estoy adentro del Municipio, puedo asegurar que Martín ha cometido muchos errores. Uno de ellos es el avasallamiento sobre las comisiones vecinales, trató de captarlas a todas. Tiene muy buena imagen en el recupero del espacio público, por ejemplo, pero tengo montones de diferencias con Martín en la forma de hacer política.

¿Qué pasa en las comisiones vecinales?

“Hay mucha gente enojada en los barrios, gente que tenían sus comisiones vecinales antes de asumir Martín Piaggio, que al Frente para la Victoria no le gustaban o no eran tan afines a ellos, y decidieron cambiarlas. Hubo muchas quejas. Trabajamos en muchas comisiones vecinales que se quejaban de la forma del cambio. Trabaja muy bien Martín en los barrios y apoya a los barrios. Trabaja en las calles barriales, pero eso no significa que el barrio esté contento”.

¿Cuál es la propuesta?

“Queremos dar el debate para ganar una elección con Javier Melchiori y Nicolás Mattiauda, y cambiar esa impronta, no nos gusta esa forma de gobernar. Siempre estuve convencido de que Javier era el candidato a intendente. A lo mejor me trae problemas internos por no haberlo blanqueado en el partido y (hacerlo) por los medios.

Su candidato en Melchiori, eso queda claro…

Javier Melchiori es el mejor candidato para presentar en el 2019. Lo sigo sosteniendo. No hay nada de malo en eso.

