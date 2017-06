Confirman que es sangre la del rostro de la virgen, pero aún desconfían del milagro

“No crear falsas expectativas”. El presunto milagro en Paraná tiene dos variables, una de las cuales podría echar por tierra la presunción de que se trata de algo divino.

La Policía confirmó que es sangre lo hallado en el rostro de la imagen de la Virgen Dolorosa en Paraná. Si bien el análisis confirma una parte del presunto milagro, hay una clave que debe ser contestada: ¿fue una manifestación divina o la imagen fue manipulada?

Según indicó el director de Criminalística, Ángel Iturria, precisar que el líquido es sangre grupo 0 es un avance, pero es necesario, además, determinar mayores detalles del hecho “para no crear falsas expectativas en la feligresía, que va y reza”.

“Ellos quieren saber si puede ser una cuestión sobrenatural o puede ser una manipulación. Queremos continuar con la investigación y estudiar los patrones de las manchas para ver si condicen con llanto de sangre o no”, explicó el funcionario, quien aclaró que la Policía no está investigando a quienes descubrieron el caso.

La investigación nació de un pedido del arzobispo Juan Alberto Puiggarial jefe de la Policía, Gustavo Maslein. Iturria aclaró que se pidió intervención sólo en tratar de determinar si era o no sangre lo que tenía la imagen de la virgen, tanto en el rosto como en otras partes.

El padre Luis Anaya había indicado que dicha investigación debe ser no sólo de parte de la Iglesia y sino también científica “para ver si es sangre y de qué tipo. Entiendo que no es la única prueba que habría que hacer porque, eventualmente aunque sea sangre, no necesariamente eso dice que la Virgen lloró, puede haber otro tipo de fenómenos, desconocidos para nosotros pero que pueden darse”.

Investigar “los patrones de la sangre” tiene como finalidad “ver qué sucede si nosotros colocamos, en una determinada imagen, manchas de ese tipo y de la misa densidad que la sangre, para observar si se desliza de esa manera o tiene interrupciones como vemos acá”, concluyó.

Según la versión con la que cuentan los policías, un grupo de oración de la Parroquia Santa Teresita presenció el hecho. Mientras rezaban, un joven se acercó a la imagen y observó la sangre. Luego, dio aviso a sus pares y al sacerdote.

Los fieles se congregan día a día con mayor frecuencia y en mayor cantidad en la parroquia, muchos de ellos atraídos por el supuesto fenómeno ocurrido en la capital provincial.