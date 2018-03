Conflicto UPM: “El gobierno argentino es débil ante la postura de Uruguay”

El integrante de la Asamblea Ambiental, Juan Veronesi indicó que “por fin los gobernantes uruguayos se dan cuenta que UPM (ex Botnia) contamina, aunque la multa es tan irrisoria como insignificante”.

El Ministerio de Vivienda Territorial y Medio Ambiente del Uruguay aplicó una multa de 300.000 pesos argentinos a la planta de pasta de celulosa UPM ex Botnia, por verter sustancias contaminantes sobre el río Uruguay. Al respecto al asambleísta Juan Veronesi, indicó que por fin Uruguay reconoció que Botnia contamina al decir que le aplica una sanción por contaminación.

De todos modos destacó que “los parámetros de contaminación que admite Uruguay para que produzca UPM, son los que negamos”. El ambientalista indicó que se trata de “un hecho puntual, pequeñísimo que reconoce el gobierno Uruguayo”, aunque destacó que “estamos en el camino correcto”.

En cuanto a la multa aplicada opinó que “parecieran estar avalando la serie de excesos en que vienen incurriendo desde la instalación de la planta. En definitiva “se tragan el camello de los daños que produce la pastera y cuelan el mosquito de la contaminación”.

Veronesi recordó que inicialmente “condenamos los parámetros que han aceptado para Botnia en este lugar limpio de América Latina -particularmente en la cuenca del río Uruguay, que comparten ambos países. Es algo que siempre hemos condenado: no queremos la planta justamente por la contaminación que produce; contaminación que ya ha sido condenada por Europa”.

En tanto, aclaró que el pueblo uruguayo está en una tesitura totalmente distinta a la de su gobierno, destacando que no quiere a las pasteras y a todo lo que produzca contaminación. También señaló que les preocupa la defensa del acuífero Guaraní que ha sido perforado en su territorio.

-¿Qué postura tiene del gobierno argentino después de este reconocimiento del uruguayo?

-Hay que aclarar cuál ha sido la postura del gobierno nacional, tanto del actual como del anterior. Son cuestiones que el gobierno procura evadirlas o solucionarlas con un apoyo. En este caso, la actual gestión evade las cuestiones o procura solucionarlas con una diplomacia que no coincide con el planteo que hacemos en Gualeguaychú. Vale la pena mantener la buena relación con Uruguay, pero hay que ser cauto y muy firme en la condena de los hechos que atañen a la contaminación y que contribuyen a la destrucción del ambiente. Esto no lo tiene en cuenta nuestro gobierno. El Estado Nacional es débil ante los proyectos de Uruguay que no son otra cosa que inversiones de grandes corporaciones que vienen a llevarse los recursos naturales comunes y a dejarnos la contaminación.

Me parece un acto de valor del intendente, Martín Piaggio, el pedir que Argentina recurra a La Haya, siempre en defensa del medio ambiente, como también lo está haciendo con el proyecto de ley para prohibir el glifosato en el ejido de Gualeguaychú. Martín Piaggio es uno de los pocos poderes políticos que plantean firmemente esta cuestión.