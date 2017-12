El conmovedor tuit de la hermana de Eliana Krawczyk, la única mujer en el ARA San Juan

A poco más de un mes de la desaparición del sumergible, compartió una imagen en la que se ve al perro de la submarinista.

A poco más de un mes de la desaparición del ARA San Juan, la hermana de Eliana María Krawczyk, primera submarinista en obtener el cargo de oficial de la historia argentina y única mujer integrante de la tripulación del submarino, escribió un conmovedor tuit.

“Hermana! #Comando te espera. Él mira la escollera por donde tendrían que haber vuelto”, publicó en la red social junto a una imagen en la que se ve al perro de la submarinista.

Hermana ! #Comando te espera

El mira la escollera por donde tendrian que haber vuelto pic.twitter.com/7M3MLOsAEW — silvinalucia (@silvinakrawczyk) 23 de diciembre de 2017

La teniente Krawczyk egresó de la Escuela de Submarinos y Buceo en diciembre del año pasado y se convirtió en la primera oficial submarinista. Inmediatamente le tocó destino en el submarino ARA “Salta”, una unidad de la clase 209, con una dotación fija de unos 44 hombres.

“Todos me preguntan si me asustan los submarinos. Y no. Para mí son impresionantes, algo intrigante y emocionante. Es otra vida. Está la misma camaradería que en un buque pero hay lazos de unión más intensos en la dotación”, decía Krawczyk hace poco en una entrevista.